Galeria pod psem i kotem (odc. 150)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Ramona po raz pierwszy trafiła do schroniska w listopadzie 2020 roku. Szybko została adoptowana, niestety 21.04.2021 znowu znalazła się w schronisku. Oddano ją, ponieważ Ramonie ciężko było zaaklimatyzować się w mieszkaniu - suczka dużo szczekała, zarówno, gdy zostawała sama, jak i wtedy, gdy jej opiekunowie byli w domu, dodatkowo pozostawiona w domu sama niszczyła. Zdaniem jej dotychczasowej opiekunki, Ramona potrzebuje dużo ruchu, by spalać energię, której ma mnóstwo. Ramona to nieduża suczka, która ma obecnie około 1,5 roku. Jest łagodna i przyjazna w stosunku do ludzi. Szukamy dla niej aktywnego opiekuna, który zapewni jej przestrzeń oraz odpowiednią ilość ruchu i ćwiczeń. Korala trafiła do schroniska 14.04.2021 roku razem ze swoimi siostrami. Ma około 6 tygodni. Korala jest oswojona i przymilna.

