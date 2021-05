Galeria pod psem i kotem (odc. 155)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Śliczny, o rudo-białym umaszczeniu, kot Wacek przebywa w schronisku już pięć lat. Trafił tutaj, gdy miał sześć tygodni. W warunkach schroniskowych Wacek jest płochliwym stworzeniem. Niestety, do tej pory nikt go sobie nie wypatrzył. Mamy nadzieję, że niebawem kotek znajdzie nowy dom. Kto go przygarnie? fot.arch schroniska Dianę adoptowano ze schroniska 9 lat temu jako małego szczeniaka. Przez 9 lat suczka miała swoją rodzinę i mieszkała w domu z ogrodem. Kiedy jej opiekun przeprowadził się do mieszkania nie zapomniał zabrać jej ze sobą. Niestety okazało się , że suczka ma pewne problemy z zaadoptowaniem się w nowym miejscu. Kiedy któregoś dnia zniszczyła w mieszkaniu drzwi, jej właściciel skazał ją na pobyt w schronisku...Za karatami schroniska znalazła się 29 kwietnia 2016. Ciężko było jej odnaleźć się tutaj, bardzo tęskniła... Upływ czasu niestety wcale nie poprawił sytuacji. Diana w boksie, który od dawna dzieli z psem Dexterem, zawsze sprawia wrażenie bardzo smutnej i zrezygnowanej. I chociaż jest łagodna i przyjaźnie nastawiona do ludzi i innych zwierząt, nikt nigdy o nią nie zapytał...Kto da jej nowy dom? Informacje o adopcji na stronie schroniska.

daw