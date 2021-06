Galeria pod psem i kotem (odc. 158)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kot Gubek trafił do schroniska w lipcu 2016 roku, miał wówczas 4 miesiące. Niestety, do tej pory nie udało się znaleźć dla niego domu. Wierzymy, że to się niebawem zmieni. W warunkach schroniskowych Gubek jest płochliwym zwierzęciem. Kto go przygarnie?

Suczka Elmira po raz pierwszy trafiła do schroniska w grudniu 2010 roku, miała wówczas 2 lata. Na adopcję czekała do stycznia 2014 roku, ale niedługo cieszyła się życiem "na wolności". W sierpniu 2015 roku została oddana z powrotem do schroniska. Pracownikom schroniska powiedziano, że suczka źle wywiązuje się ze swojego zadania, czyli pilnowania posesji, ponieważ nie szczeka. Jej opiekun zdecydował więc, że wymieni Elmirkę na "inny model"...Teraz Elmirka jest suczką w średnim wieku, do tego bardzo otyłą. W stosunku do ludzi jest łagodna i bardzo przyjazna. Kto da jej nowy dom?

Informacje o adopcji na stronie schroniska.