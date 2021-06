Galeria pod psem i kotem (odc. 159)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Pies Taps po raz pierwszy trafił do schroniska w grudniu 2020 roku. W lutym 2021 roku został adoptowany, niestety cztery miesiące później oddano go z powrotem do schroniska tłumacząc, że pies jest zbyt energiczny, niszczy i trudno nad nim zapanować. Taps to sympatyczny, nieduży psiak, który jest przyjazny w stosunku do ludzi. Kto da mu nowy dom? Kotka Czarka została znaleziona na ulicy Czerniakowskiej w listopadzie 2020 roku. Kotka głośno miauczała, czym zwróciła na siebie uwagę okolicznych mieszkańców. Okazała się być oswojonym i przymilnym stworzeniem. Ponieważ, pomimo ogłoszenia, nikt się po nią nie zgłosił a i ona sama nie opuściła ulicy Czerniakowskiej, trafiła do naszego schroniska. Kto ją przygarnie?

