Galeria pod psem i kotem (odc. 164)

fot.arch.schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kotek Cytryn trafił do schroniska dla bezdomnych zwierząt 27.05.2021 roku razem ze swoim rodzeństwem z ulicy Stawidłowej. Kociaki zamieszkały w tzw. domu tymczasowym u pracownika schroniska. Maluchy są oswojone i samodzielne. Czy znajdą się chętni, by dać im nowy dom? Piesek Hubert trafił do schroniska 23.07.2021 roku. Hubert urodził się w maju 2021 roku. Pracownicy schroniska znają rodzeństwo i matkę Huberta, w związku z tym mogą powiedzieć, że będzie on prawdopodobnie niedużym psem. Kto go przygarnie? Informacje o adopcji zwierząt znajdują się na stronie schroniska.

