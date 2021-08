Galeria pod psem i kotem (odc. 165)

arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Boguś trafił do schroniska 4.08.2021 z ulicy Berylowej w Gronowie Górnym. To sympatyczny pies w średnim wieku w typie teriera. Boguś czeka na swoich opiekunów Leonard trafił do schroniska 25.07.2021 z ulicy Moniuszki. Był oswojony zadbany, towarzyski. Myśleliśmy, że szybko zostanie odebrany przez swoich opiekunów, jednak tak się nie stało. Nikt nie dzwonił, nikt nie pytał, dlatego szukamy dla niego nowego domu. Leoś to bardzo towarzyski kot, zawsze wita się rano z pracownikami schroniska głośnym miauczeniem. Uwielbia być głaskany, przytulany i nie ma nic przeciwko braniu na ręce. Trzeba uważać przy nim, bo tak się ociera zawsze o nogi, że można się o niego potknąć. Na widok innych kotów, czy psów zawsze ostrzegawczo syczy. .

oprac.daw