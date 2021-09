Galeria pod psem i kotem (odc. 169)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Słodka trafiła do schroniska w maju 2019 roku z ulicy Gdyńskiej. To piękna, kilkuletnia kotka, która w warunkach schroniskowych jest płochliwym stworzeniem. Kto ją przygarnie? Cziro po raz pierwszy trafił do schroniska w sierpniu 2018 roku. Miał wtedy około 7 miesięcy. Szybko został adoptowany, niestety dwa lata później oddano go z powrotem do schroniska. Jako powód podano jego "bezpodstawną agresję wobec właścicieli, innych ludzi oraz zwierząt". Z relacji dotychczasowej opiekunki psa wynika m.in., że Cziro, pomimo podjętego szkolenia behawioralnego, potrafi bez powodu i bez ostrzeżenia zaatakować głaszczącą go rękę. Jest również bardzo hałaśliwy - głośnym szczekaniem reaguje na dźwięki typu kichnięcie, hałas na klatce schodowej, itp. Zdajemy sobie, że trudno będzie nam znaleźć nowy dom dla Cziro, nie zamierzamy się jednak poddać! Pies jest mały i młody - ma niespełna 3 lata. Potrzebuje tylko stanowczego, zrównoważonego i prowadzącego spokojny tryb życia opiekuna, który będzie potrafił nam nim zapanować. Informacja dotyczące adopcji na stronie schroniska.

