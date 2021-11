Galeria pod psem i kotem (odc. 178)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Taras trafił do schroniska w lipcu 2020 roku. Był ranny, na szczęście pod troskliwą opieką schroniskowych weterynarzy i opiekunek, wrócił już do pełni zdrowia. Taras to piękny, dorosły i dorodny kocur. W warunkach schroniskowych jest spokojnym i łagodnym stworzeniem, nieśmiałym w stosunku do ludzi i innych kotów. Kto go przygarnie? Saren trafił do schroniska w lutym 2021 roku z ulicy Strumykowej. Saren to średniej wielkości staruszek, który nie widzi i prawdopodobnie nie słyszy. Jest zadbany, łagodny, łaknie kontaktu z człowiekiem. Kto da mu nowy dom?

oprac.daw