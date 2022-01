Galeria pod psem i kotem (Odc.185)

fot. arch. schroniska

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Złomek został oddany do schroniska pod koniec listopada 2021 roku po śmierci swojego opiekuna. Ten mały psiak ma około 10 lat. Jest energicznym, wesołym i przyjaznym stworzeniem. Postawiony sam nie niszczy i nie szczeka. Zna podstawowe komendy. Kto go przygarnie? Jasia to śliczna kotka, która urodziła się w lipcu 2021 roku i razem ze swoją matką i rodzeństwem przebywa w tzw. domu tymczasowym. Jasia jest bardzo grzeczna, subtelna i dość wokalna. Uwielbia zabawę z kocim rodzeństwem i człowiekiem. Jest oswojona i przymilna. Koteczka jest czyściutka i zaszczepiona, korzysta z kuwety. Kto da jej nowy dom?

oprac. daw