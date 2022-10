Galeria pod psem i kotem (Odc.216)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kotka Winna przebywa w schronisku od czerwca 2017 roku. Trafiła tu z ulicy Winnej. To dorosła kotka, która jest oswojona i przyjazna w stosunku do ludzi. Bliska obecność innych kotów ją stresuje, co sprawia, że szuka kontaktu z człowiekiem dopiero wtedy, gdy inne koty znikną z pola widzenia. Kto ją przygarnie?

Budrys został oddany do schroniska w listopadzie 2019 roku przez swoich opiekunów z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Budrys to średniej wielkości pies, który ma około 9 lat. Całe swoje dotychczasowe życie spędził przy budzie, na łańcuchu... Znając realia życia psów na łańcuchach domyślamy się, że Budrys nie chodził na spacery i nie bawił się z ludźmi. Pewnie dlatego nie rozumie, że ręka człowieka może głaskać i przypinać smycz, by psiak mógł pójść na spacer razem z człowiekiem. Na razie Budrys boi się tej ręki. Wiemy również, że nie lubi kotów. Bardzo chcielibyśmy, by chociaż na stare lata Budrys doświadczył, czym jest życie u boku człowieka, dla którego pies jest przyjacielem i członkiem rodziny a nie żywym alarmem.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku