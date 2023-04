Galeria pod psem i kotem (Odc.242)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to?, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Maniek przebywa w schronisku od 2018 roku. Trafił tutaj jako około 2-miesięczny kociak. Maniek szybko został adoptowany, niestety jednak wrócił do schroniska, ponieważ nie chciał załatwiać się do kuwety. Ten uroczy, czarno-biały kocur uwielbia towarzystwo innych kotów i wspólne zabawy. W stosunku do ludzi jest trochę nieśmiały i powściągliwy. Szukamy dla niego domu.

Dżar to mały psiak, który urodził się w czerwcu 2017. Jest jednym z naszych najbardziej pociesznych i pogodnych psiaków. Zawsze chętny do spędzenia aktywnie czasu, do zabaw, do spacerków po lesie. Dżar nie reaguje na mijane psy, jednak póki co, z żadnym na dłuższą metę nie potrafił się dogadać w bliższym kontakcie. Dżar całe swoje dotychczasowe życie spędził w niewielkim kojcu, zatem przyszli opiekunowie muszą mieć świadomość, że psiak będzie mógł potrzebować więcej czasu na zaadaptowanie się w nowym miejscu. Dżar jest łagodnym, wesołym i przymilnym psiakiem, niestety spośród wielu „kolorowych”, rasowych, nikt go jeszcze wypatrzył… Gorąco Dżarowi życzymy, by ta zła passa nie trwała długo! Kto pokocha tego śmieszka?

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku.