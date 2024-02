Galeria pod psem i kotem (Odc.299)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to?, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Koziołka trafiła do schroniska 20.01.2024 z ulicy Szarych Szeregów. Koziołka to śliczna, dorodna kotka, która ma około 3 lat. Koziołka jest lgnącą do ludzi pieszczoszką. Buda, łańcuch i 3 kg guz… na tyle, według byłego ,,opiekuna”, zasługiwała Kiara. Po raz kolejny brak nam słów, żeby opisać skrajnie niehumanitarne zachowanie oprawców zwierząt. Kiara przez całe swoje życie mieszkała na dworze, a jej jednym schronieniem była buda. Mimo, że sama nie miała stałego dostępu do wody i jedzenia, musiała także wykarmić swoje szczeniaki. A kiedy na jej ciele pojawił się guz, właściciel nie widział nawet potrzeby, aby zapewnić jej podstawową opiekę weterynaryjną. Z tego strasznego miejsca została odebrana wraz ze swoją roczną córką 30.11.2023. Ich stan zdrowia wskazywał na to, że nigdy nie widziały weterynarza. W grudniu Kiara przeszła zabieg usunięcia 3 kg guza, po którym szczęśliwie dosyć szybko doszła do siebie. Jaka jest Kiara? To ideał, anioł w psiej postaci. Jest czuła, delikatna, bardzo spragniona kontaktu z człowiekiem. Jako psia seniorka (ma około 15 lat) od wymagających spacerów woli spokojnie wylegiwać się na posłaniu. Kocha każdego człowieka, a my desperacko próbujemy w każdy sposób zwrócić jej lata zaniedbań, braku szacunku i opieki. Dobrze dogaduje się z innymi zwierzętami. Podczas pobytu w gabinecie weterynaryjnym, jest spokojna i cierpliwa. Kiara nie ma dużo czasu, co do tego nie mamy wątpliwości… wierzymy jednak, że gdzieś na świecie jest osoba, która może podarować jej dom. Miejsce, w którym Kiara dowie się, że miejsce psa jest w domowym cieple u boku kochających ludzi. O niczym innym nie marzymy… O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

oprac.daw