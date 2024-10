Galeria pod psem i kotem (Odc.336)

fot. schronisko dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Panda trafiła do schroniska 10.11.2023 roku. Kotka była wychudzona i chora. Panda to przeurocza kotka, która urodziła się mniej więcej w styczniu 2022 roku. Jest oswojona i bardzo przymilna. Uwielbia spędzać czas będąc blisko człowieka. Drago został oddany do schroniska 20.06.2024 roku przez swoją opiekunkę z powodu wyjazdu zagranicę. Drago to urodzony 16.04.2023 roku psiak rasy amstaff, który posiada rodowód SWKiPR. Z informacji, które przekazała nam jego dotychczasowa opiekunka, wynika, że Drago jest bardzo przyjaznym i łagodnym psiakiem, zarówno w stosunku do ludzi, jak i innych psów. Trzeba jednak pamiętać, że jest silnym stworzeniem, które może próbować tę siłę wykorzystać i „wejść na głowę” opiekunowi. Jak większość psów w tym wieku, tak i Drago wymaga nauczenia go podstawowych zasad życia u boku człowieka – posłuszeństwa na smyczy, pozostawania samemu w domu, używania swoich gryzaków i zabawek, itp. Drago zostanie oddany do adopcji wybranej osobie, mającej doświadczenie w wychowywaniu psów tej rasy. O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

oprac. daw