Galeria pod psem i kotem (Odc.346)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Historia Siergieja jest nam nieznana. Ten mały słodziak trafił do schroniska 22.02.2024 z ulicy Zielonej i od tamtej pory nikt nie zadzwonił w jego sprawie. Nikt nie kojarzy, nikt nie zna. Siergiej to drobnej budowy psiak w średnim wieku (około 3 lata). Jak dotąd dał się poznać jako delikatna i spragniona człowieka istotka. Siergiej nie wykazuje ani grama agresji. Wtula się w człowieka. Szuka uwagi i wsparcia. Schronisko go przytłacza, a mały Siergiej nie radzi sobie z nową sytuacją, w której przyszło mu się znaleźć, dlatego potrzebujemy domu na wczoraj! Cesja trafiła do schroniska 19.10.2024 razem ze swoją siostrzyczką i mamą. Kociaki urodziły się około 30.08.2024. W warunkach schroniskowych są nieco nieśmiałe. O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

oprac. daw