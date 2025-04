Galeria pod psem i kotem (Odc.361)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Negev dla doświadczonego opiekuna. Negev trafił do schroniska 16.02.2023, ponieważ jego opiekunowie przeprowadzili się i nie mogli zabrać go ze sobą za granicę. Negev to pies w typie rasy owczarek niemiecki, który urodził się 29.09.2019r. Jest typowo domowym psem. - Z relacji jego dotychczasowych opiekunów wiemy, że psiak jest posłuszny, ładnie chodzi na smyczy i zna podstawowe komendy. Pozostawiony sam w domu jest grzeczny - nie i nie niszczy - piszą pracownicy schroniska. Od szczeniaka wychowywany był z kotem. Lubi jeździć samochodem. Nie toleruje innych psów. Nie jest typem przytulaka. Nie jest wylewny w kontaktach z ludźmi i nie lubi, gdy się go przytula. Negev potrzebuje doświadczonego i konsekwentnego opiekuna, który będzie chciał i będzie potrafił z nim pracować. Ten psiak potrzebuje przede wszystkim stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Rybcio to roczny kocurek. - Kiedy do nas trafił, był poturbowany i zabiedzony, a z pyszczka leciała mu krew. Podejrzewamy, że kot mógł wypaść z okna. Rybcio ma objawy neurologiczne, problemy z utrzymaniem równowagi - piszą pracownicy schroniska. Rybcio jest stworzeniem o bardzo łagodnej i spokojnej naturze. Uwielbia się wtulać w ludzkie ramiona, tam czuje się zdecydowanie najbezpieczniej. Rybcio akceptuje towarzystwo innych kotów, choć te mocniejsze charaktery budzą u niego lęk. Jest nauczony korzystania z kuwety. Rybcio posiada swoją książeczkę zdrowia, jest zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczony, zaczipowany oraz wykastrowany. O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

oprac. daw