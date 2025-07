Galeria pod psem i kotem (Odc.376)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Vesper trafił do schroniska w maju 2023 roku z ulicy Łódzkiej. Schemat psa błąkającego się w amoku po ulicy jest nam niestety znany na wylot. Vesper z początku jasno odstraszał nas warczeniem, skrajnie bał się bliskiego kontaktu. Vesper to młody, około 1-2 letni kawaler. Choć w schronisku poczynił postępy, czeka go jeszcze wiele pracy. Na co dzień Vesper chętnie wychodzi na spacery, jest łagodny i spokojny. Nieco boi się obcych osób, nowych miejsc, niektóre sytuacje mogą go przerastać. Osoba decydująca się na adopcję Vespera, powinna wiedzieć, jak odczytywać emocje psa i w zgodzie z nimi aranżować otoczenie tak, aby psiak powoli budował pewność siebie i pokonywał swoje lęki. Vesper bardzo wybiórczo traktuje inne czworonogi. Obecnie w boksie przebywa z suczką i samcem, ich relacje można ocenić jako poprawną. Przed zamieszkaniem w domu z innym psem, zwierzaki powinny dobrze się zapoznać. Marmolada trafiła do schroniska 02.07.2025. Marmolada to kotka, która urodziła się mniej więcej 01.01.2020. Jest oswojona i przyjazna. O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

oprac. daw