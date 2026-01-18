Galeria pod psem i kotem (Odc.399)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Filip trafił do schroniska 18.04.2025. Filip ma około 7 lat. Jest niesamowicie spokojnym i w pełni oswojonym, nadzwyczaj pieszczotliwym i szalenie czułym stworzeniem. Jako jeden z pierwszych wita człowieka, który odwiedza jego wybieg i zajmuje sobie miejsce na ludzkich kolanach. Przytulanie i mizianie to coś, co Filip kocha nade wszystko. Obecność człowieka jest niezastąpiona. Filip jest pełen spokoju i delikatności. Dogaduje się z kotami, które są równie zrównoważone i przyjazne. Kocur cierpi na nieuleczalną chorobę FIV, która nie przekreśla jednak jego szans na adopcję.

Karmelka została oddana do schroniska 16.01.2026 z powodu zmiany sytuacji życiowej jej opiekuna. Karmelka to mała i bardzo drobna suczka, która urodziła się mniej więcej 15.11.2025. Jest wesołą i pełną energii iskierką. Gdy dorośnie, Karmelka będzie małym psem. Obecnie Karmelka przebywa w tzw. domu tymczasowym u pracownika schroniska.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.