Galeria pod psem i kotem (Odc.406)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Tadzio trafił do schroniska 2.02.2026. Tadzio to mały i drobny psiak, który ma około 8-10 lat. Jest wybitnie spokojnym, bezkonfliktowym stworzeniem, które uwielbia spać w rozmaitych pozach i miejscach. Warto też dodać, że Tadzio kocha ludzi, więc najchętniej spałby blisko nich. Tadzio prawdopodobnie słabo widzi.

Aleks to starszy już kocur, który jest szalenie przymilny – chodzi za człowiekiem krok w krok i domaga się uwagi i pieszczot . Aleks to przefajny kocur, który jest bardzo spragniony ludzkiej uwagi. Mamy nadzieję, że nie zasiedzi się u nas na długo. Starszy kot powinien wygrzewać się w kochającym domku. W stosunku do innych kotów nie wykazuje agresji, jednak gdy inny czworonóg nie jest wobec niego przyjazny, ten nie pozostaje dłużny. Aleks jest zaszczepiony przeciwko chorobom wirusowym, odrobaczony, zaczipowany i wykastrowany.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.