Galeria pod psem i kotem (Odc.407)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Olga przebywa w schronisku od 28.05.2021. Kotkę znaleziono chorą na ulicy Grunwaldzkiej. Olga to śliczna kotka, która urodziła się pod koniec 2020 roku. W warunkach schroniskowych jest trochę nieśmiała w stosunku do ludzi.

Burger trafił do schroniska 18.11.2025 spod hipermarketu na ulicy Żeromskiego. Burger to niespełna roczny psiak średniej wielkości. Jest ufnym, łagodnym i przyjaznym w stosunku do ludzi stworzeniem.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.