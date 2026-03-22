Galeria pod psem i kotem (Odc.408)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Puszeczka trafiła do schroniska w listopadzie 2018 roku, urodziła się w tym samym roku latem. W warunkach schroniskowych jest nieśmiałym stworzeniem. W schronisku jest już ósmy rok. Wierzymy, że znajdzie dobry dom!

Jogin po raz pierwszy trafił do nas w 2018 roku, kiedy to błąkał się po elbląskich ulicach. Był markotny, zdezorientowany i tak spędził w schronisku 6 miesięcy. Po tym czasie został adoptowany, jednak szybko (18.04.2019) został oddany z powrotem, z powodu swoich skłonności do ucieczek. Jogin to dosyć duży, ok. 6-letni psiak. Uwielbia długie spacery, podczas których dosłownie rozpiera go energia. Jest troszkę nieokrzesany i trudno mu się skupić na jednej rzeczy. W głowie roi mu się od pomysłów, które chce realizować. Wobec innych psów jest dominujący. Dla Jogina szukamy osoby konsekwentnej i doświadczonej w pracy z psami. Jogin wymaga dużej ilości ruchu i uwagi. W schronisku jest sfrustrowany, brakuje mu człowieka, który pomoże mu zapanować nad emocjami.To zdecydowanie nie jest pies dla każdego, ale wierzymy mocno, że i dla niego nadejdzie lepszy czas.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.