Galeria pod psem i kotem (Odc.410)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Rosita trafiła do schroniska w czerwcu 2023 roku razem ze swoim rodzeństwem. Kociaki urodziły się mniej więcej 16.05.2023. Rosita to piękna kotka, która szuka dobrego domu.

Atos został oddany do schroniska 6.10.2025 , ponieważ jego opiekun zmarł. Atos to 7-letni pies, które swoje dotychczasowe życie spędził pilnując posesji. W schronisku, jak dotąd, dał się poznać jako przyjazne w stosunku do ludzi zwierzę, które nie lubi innych psów. Kto da mu dom?

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.