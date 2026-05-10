Galeria pod psem i kotem (Odc.415)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Zgrywus trafił do schroniska 14.03.2026 w wyniku interwencji wraz z 7 innymi kotami. Zgrywus jest jeszcze trochę wycofany. Ładnie korzysta z kuwety. Jest zaszczepiony, odrobaczony. wykastrowany oraz zaczipowany.

Diego został oddany do schroniska 14.10.2019 przez swoich opiekunów, ponieważ ci nie dawali sobie rady z psem. Diego to psiak, który urodził się 24.03.2016 i zamieszkał w ze swoją dotychczasową rodziną w wieku 1 miesiąca. Był pupilem swojej pani – ona dbała o niego i rozpieszczała go, jej mąż bał się psa i nie czuł się przy nim komfortowo. To Diego dominował w domu. On dyktował, kiedy można założyć mu smycz, czym będzie się bawił, co będzie jadł, czy pozwoli sobie zrobić zastrzyk u weterynarza, itp. Psiak nerwowo reaguje na gestykulację, na podnoszenie dzieci czy innego psa do góry, na przytulanie. Jego opiekunka zapewnia, że pies jest bardzo inteligentny i szybko się uczy, zna komendy: siad, zostań, leżeć, daj łapę, fe, odejdź, stój, do mnie, idziemy. Ponadto Diego lubi, gdy się go czesze i lubi jeździć samochodem, pozostawiony sam w domu nie niszczy i nie szczeka, w stosunku do innych psów jest ostrożny, ale nie agresywny. W przeszłości zdarzyło mu się kilkakrotnie złapać człowieka zębami za rękę i raz ugryźć.

Dla Diego szukamy odpowiedzialnego i konsekwentnego opiekuna, który będzie potrafił nauczyć psa podstaw życia u boku człowieka a także ustali pewne zasady i pokaże mu, że nie wszystko mu wolno.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.