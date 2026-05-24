Galeria pod psem i kotem (Odc.417)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Harmoniusz trafił do schroniska 14.03.2026 w wyniku interwencji wraz z 7 innymi kotami. Harmoniusz jest jeszcze trochę wycofany. Ładnie korzysta z kuwety. Jest zaszczepiony, odrobaczony. wykastrowany oraz zaczipowany.

Cywil trafił do schroniska 5.06.2022 bardzo zaniedbany. Miał posklejaną sierść, liczne odparzenia, a jego ciało pokrywała masa kleszczy. Cywil to ośmioletni, potężnej postury psiak w typie owczarka niemieckiego. Do obcych sobie osób pochodzi z dystansem i nieufnością. Potrzeba czasu i cierpliwości, by zaskarbić sobie jego zaufanie. Dokonał tego Wojtek – nasz pracownik. Cywil przy Wojtku czuje się dobrze i bezpiecznie. Spacery po lesie sprawiają mu dużo frajdy, a już w szczególności, gdy na jego drodze pojawi się patyk. Cywil jest także amatorem chlapania się w wodzie oraz wszelkiego rodzaju zabawek, zamienia się na ich widok w rozkosznego szczeniaka. Cywil jest silnym psem i ciągnie na smyczy, jednak za sprawą jego słabej już kondycji, szybko się męczy. Psiak grzecznie jeździ samochodem. Na komendę potrafi siadać i podać łapę. Cywil jest mądrym, oddanym psem. Szukamy dla niego domu bez dzieci i bez innych zwierząt. Jego przyszły opiekun musi być doświadczoną i konsekwentną osobą, która stworzy mu bezpieczny azyl i będzie potrafiła umiejętnie psiaka prowadzić. On tak bardzo zasługuje na miłość i dom.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.