Galeria pod psem i kotem (Odc.418)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Remik to roczny psiak niewielkich rozmiarów, o pięknej, dłuższej sierści. Poprzednia właścicielka Remika nie dbała o niego należycie. Psiak, zanim trafił do schroniska, żył w mieszkaniu, gdzie zachowywał się spokojnie i grzecznie. Remik to przesympatyczne stworzenie, które uwielbia kontakt z ludźmi i długie spacerki. Ma w sobie dużo miłości do świata i ludzi, mimo tego, co go spotkało. Dobrze dogaduje się z innymi psami.

Pilotka trafiła do naszego schroniska 18.02.2026 z ul. Lotniczej. Była chora na koci katar. Niestety, w wyniku choroby nie udało się uratować jednego oczka, które musiało być amputowane. W trakcie pobytu Pilotki w schronisku okazało się, że jest zarażona wirusem FeLV (kocia białaczka), co nie oznacza, że przekreśla jej szansy na znalezienie kochającego domu. W pierwszym kontakcie z człowiekiem jest płochliwa, ale po chwili zapoznania zaczyna się przymilać. Pilotka została zaszczepiona, odrobaczona oraz zaczipowana.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.