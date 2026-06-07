Galeria pod psem i kotem (Odc.419)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Tyson (takie imię dostał w schronisku) został znaleziony 24.02.2024. Psiak był przywiązany do przystanku przy ul. Okrężnej. I czekał na pomoc, która wreszcie dla niego nadeszła. Nie wiadomo, jak długo tam stał – porzucony, zdezorientowany i samotny. Był skrajnie wygłodzony i zaniedbany. Na jego ciele grasowały pchły, a gdzieniegdzie widoczne były przerzedzenia i łyse placki, które świadczą o chorobie skóry. Tyson to piękny psiak, który urodził się w 2022 roku. Życie bardzo okrutnie go doświadczyło, jednak dzięki pracy naszej wolontariuszki, jego psychika wraca na właściwe tory, a sam Tyson potrafi już pięknie cieszyć się życiem. Tyson przeszedł szkolenie z zakresu posłuszeństwa. Zna komendy: równaj, stój, siad, leżeć, do mnie, zostań. Jest bardzo inteligentnym psem. Wiernym i oddanym ukochanemu opiekunowi. Potrafi ładnie chodzić na smyczy i nie rzuca się na napotkane podczas spaceru psy. Dobrze dogaduje się z większością psów, jednak zawsze w bliższym kontakcie ma założony kaganiec. Mimo wszystko, w nowym domu powinien być jedynym zwierzęciem. Podczas wizyt u weterynarza, zachowuje się wzorowo. Uwielbia gryzaki i zabawy węchowe. Tyson jest delikatnym i łagodnym psem, a dla swojego człowieka będzie wspaniałym towarzyszem życia. Wymaga jednak świadomego, doświadczonego opiekuna, który będzie umiejętnie z nim pracował.

Sonia trafiła do schroniska 21.07.2024 w wieku około 2 miesięcy. W warunkach schroniskowych Sonia jest nieco nieśmiałą kotką.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.