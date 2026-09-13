Galeria pod psem i kotem (Odc.433)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Lotka (czarno-biała) trafiła do schroniska 3.09.2026 razem ze swoją siostrą Karmelką (biało-szara). Kotki mają około 3 miesięcy, są oswojone, zdrowe i lubią kontakt z ludźmi. Lotkę nieco onieśmielają nowe miejsca, natomiast Karmelka wszędzie czuje się jak u siebie. Obecnie kotki przebywają w tzw. domu tymczasowym.

Baltazar to ok. 3-letni psiak, wyglądem przypominającym nieco foksteriera. Baltazar to psiak twardo stąpający po ziemi. Odważny, energiczny, chętny na spacer, na przygodę – choćby zaraz. Uwielbia długie spacery, zabawy, szaleństwa. Chętnie współpracuje i uczy się nowych rzeczy. Jest czujny, bystry, zawsze na posterunku. Niełatwo jest go zmęczyć. Baltazar jest bardzo czuły i towarzyski, kontakt z człowiekiem daje mu wiele frajdy. Chętnie się przytula i wskakuje na kolana. Pozwala nawet brać się na ręce. Szuka domu bez innych zwierząt. Takiemu psu jak Baltazar z pewnością nie wystarczą spacery „dookoła komina”. Potrzebuje bardzo dużo ruchu, pracy, stymulacji umysłowej. W przeciwnym razie – będzie się męczył i sam zacznie szukać sobie zajęcia. Wszak to terier. Baltazar posiada swoją książeczkę zdrowia, jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, zaczipowany i odrobaczony. Wkrótce zostanie także wykastrowany. Kontakt w sprawie adopcji pod nr tel.: 55 234 16 46 ,elblag.schronisko@otoz.pl.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46