Galeria pod psem i kotem (Odc.434)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Ping i Pong to rodzeństwo, które trafiło do schroniska 30.08.2026. Te słodkie maluszki urodziły się około 22.07.2026. Są oswojone i lgną do ludzi.

Rio trafił do schroniska 21.03.2022 razem z 4 innymi psami. “Opiekun” psów wyprowadził się, a o psach najwyraźniej zapomniał. Rio trafił do nas w fatalnym stanie psychicznym. Obijał się o ściany, rozpaczliwie szukając drogi ucieczki. Unikał nawet naszych spojrzeń. Z racji, iż dominował swoich psich współtowarzyszy, zamieszkał w schroniskowym kojcu sam. Za sprawą naszej wolontariuszki Justyny, Rio coraz chętniej wychodzi na spacery. Warto jednak zaznaczyć, że na tym etapie psiak nie czuje się komfortowo będąc głaskanym i zdarza się, że wykazuje cechy dominujące w stosunku do ludzi – potrafi pokazać zęby, gdy coś mu się nie spodoba. Rio poza tym, że jest zagubionym i delikatnym stworzeniem, które tak naprawdę dopiero uczy się normalnego życia i zdrowego kontaktu z ludźmi, dał nam się poznać jako osobnik bardzo łowny. Nie nadaje się zatem do domu z innymi zwierzętami – w domu musi być jedynakiem. Źle reaguje na mijane obce psy, a już zwłaszcza na koty. Można odnieść wrażenie, że Rio zgrywa odważniaka. My jednak wiemy, że jest zwyczajnie skrzywdzoną istotą, która obrała sobie taki system obronny przed złym światem. Przykro się patrzy na psa, któremu za sprawą złych ludzi, tak ciężko zaufać i uwierzyć w dobro. Dołożymy wszelkich starań, by to zmienić…

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.