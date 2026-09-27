Galeria pod psem i kotem (Odc.435)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Dora została oddana do schroniska 08.07.2023, w wieku 7 lat, razem z Szajen z powodu zmiany sytuacji życiowej ich opiekunów. Dora to suczka średniej wielkości. Jest bardzo łagodnym i przyjaznym stworzeniem, które jest serdecznie nastawione wobec wszystkich ludzi (także do dzieci. Bardzo ceni sobie towarzystwo opiekunów i wolontariuszy. Dora, choć młodzieńczej iskierki w oku nie brakuje, to preferuje już wolniejsze i mniej wymagające spacery. Jest spokojną, stabilną sunią, której w zasadzie niewiele do pełni szczęścia potrzeba. Dora dzieli boks z suczką, z którą trafiła do nas z jednego domu. Bardzo lubią swoje towarzystwo. Z innymi psami raczej jej nie po drodze, choć niewykluczone, że po zapoznaniu, mogłyby się dogadać. Szukamy dla Dory dobrego domu, spokojnego i pełnego miłości.

Karmelka trafiła do schroniska 03.09.2026 razem ze swoją siostrą Lotką. Kotki mają około 3 miesięcy, są oswojone, zdrowe i lubią kontakt z ludźmi. Lotkę nieco onieśmielają nowe miejsca, natomiast Karmelka wszędzie czuje się jak u siebie. Obecnie kotki przebywają w tzw. domu tymczasowym.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.