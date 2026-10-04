Galeria pod psem i kotem (Odc.436)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Malinowa trafiła do schroniska 19.09.2026. To rozkoszna suczka, która ma około czterech miesięcy. Jest wesoła, ufna, pełna energii i chęci do zabawy. Gdy dorośnie, Malinowa będzie psem średniej wielkości.

Albin trafił do schroniska 14.07.2026. Najprawdopodobniej całe swoje dotychczasowe życie spędził na ulicy. Liczne rany i blizny są smutnym świadectwem tego, jak trudna była jego przeszłość… Do schroniska trafił chory, ale już od pierwszych chwil pokazał nam, jak bardzo potrzebuje człowieka u swojego boku. Samotność i życie na ulicy zdecydowanie nie były dla niego. Szybko odkryliśmy też, że Albin panicznie boi się dorosłych kotów… za to wręcz uwielbia kociaki! Obecnie przebywa w pomieszczeniu z kilkunastoma maluchami i czuje się wśród nich jak ryba w wodzie. Bawi się z nimi, szaleje i jest wyraźnie szczęśliwy. Czasami mamy wrażenie, że Albin zupełnie nie zdaje sobie sprawy z różnicy w ich rozmiarze i wieku. W jego głowie chyba wszyscy są po prostu kociakami. Albin kocha też ludzi całym swoim wielkim kocim sercem. Jest niezwykle przymilny, łagodny i spragniony kontaktu. Uwielbia być blisko, wtulać się i cieszyć obecnością człowieka. Ten wielki chłopak ma w sobie ogromną potrzebę miłości, bezpieczeństwa i bliskości. Po wszystkim, czego doświadczył na ulicy, zasługuje wreszcie na życie, w którym nie będzie musiał już o nic walczyć. Albin może wyglądać jak kawał kota, ale w środku jest największym dzieciaczkiem w całym schronisku.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.