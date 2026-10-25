Galeria pod psem i kotem (Odc.439)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Wilhelm trafił do schroniska w październiku 2026 roku. Wilhelm to śliczny, 2-miesięczny kocurek, który jest oswojony, odważny i ciekawski.

Junior trafił do schroniska w 2019 roku z miejscowości Przezmark. Junior to dorosły pies średniej wielkości. Jest silnym i pełnym energii zwierzęciem. Tak opisuje go schroniskowa wolontariuszka Grażyna:

- Junior to pies w typie owczarka niemieckiego, który prawdopodobnie miał ograniczony kontakt z człowiekiem, zanim znalazł się w schronisku. Jednak nie wygląda na to, by miał jakieś złe skojarzenia z ludźmi. Gdy mnie widzi, gdy przechodzę obok jego boksu, cieszy się strasznie. Gdy wchodzę do niego, skacze z radości, po czym staje przy bramce, bym mogła go zapiąć. Na spacerze jego uwagę w większości zajmują zapachy. Ładnie chodzi na smyczy, szybko się uczy, ale nie jest to pies w typie przytulanki i nie jest psem dla każdego. Ale każdy, kto zna charakterystykę rasy owczarkowej, poradzi sobie z nim - tak opisują go wolontariusze.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.