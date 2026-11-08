Galeria pod psem i kotem (Odc.441)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Rozalia trafiła do schroniska 1.08.2026. Kotka chorowała, co niestety pozostawiło ślady w postaci blizn na jej oczach. Rozalia to rozkoszna kicia, która urodziła się mniej więcej 4.06.2026. Jest oswojoną, odważną i ciekawską przylepą, która wszędzie czuje się jak u siebie. Uwielbia być blisko człowieka, wtulać się i spać spokojnie. Rozalia przebywa obecnie w tzw. domu tymczasowym, gdzie czeka na adopcję.

Tobi to ok. 7-letni, malutki psiak. Tobi jest mały ciałkiem, ale niewątpliwie ma w sobie hart ducha i pewność siebie. Zawsze jest gotowy do wspólnych wędrówek i odkrywania nowych szlaków. Uwielbia spędzać czas ze znanymi sobie wolontariuszami, przy których czuje się bezpiecznie i komfortowo. Kontakt z nimi daje mu wiele frajdy. Lubi głaskanie, przytulanie, jednak… raczej na jego własnych zasadach.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.