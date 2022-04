Gdzie postawić Piekarczyka?

Jak Piekarczyk, to z łopatą pod Bramą Targową. A gdyby tak elbląski Piekarczyk przystanął na Bulwarze Zygmunta Augusta z wędką? Planujemy rozmieścić pięć mosiężnych figurek elbląskiego Piekarczyka, o wysokości około 50 cm, na terenie Starego Miasta.

Niektórym może nasunąć się pytanie: „Po co, skoro od tylu lat wizytówka Elbląga zagrzała miejsce przy Bramie Targowej?”. I słusznie. Już spieszymy z wyjaśnieniem. Figurki Piekarczyka, jako postaci legendarnej dla Miasta Elbląg, będą miały za zadanie oznaczać miejsca i wydarzenia ważne dla Elbląga, zarówno historycznie, jak i współcześnie. W zamyśle, mniejsze wersje Piekarczyka zachowają ten sam wizerunek, co, zasłużona już, rzeźba spod Bramy Targowej, natomiast będą opatrzone w atrybuty związane z danym miejscem lub wydarzeniem oraz przybiorą charakterystyczne pozy.

Nie chcemy sami podejmować decyzji, w jakim miejscu ulokować rzeźby, stąd zwracamy się do mieszkańców Elbląga. Do 22 kwietnia 2022 r., na adres mailowy dpkit@umelblag.pl możecie nadsyłać nam Wasze propozycje na rozmieszczenie Piekarczyków, do czego gorąco zachęcamy. Może to być forma graficzna, jak i opisowa. Wiadomość powinna zawierać: miejsce potencjalnego ustawienia figurki, wyjaśnienie dlaczego dane miejsce jest istotne dla Elbląga, propozycję pozy oraz atrybut, w który zostanie wyposażony dany Piekarczyk, a także imię i nazwisko pomysłodawcy, wraz z danymi kontaktowymi.

Spośród wszystkich pomysłów wybierzemy 10, które zostaną poddane pod głosowanie na platformie internetowej „Elbląg Konsultuje”, a następnie 5 koncepcji, które zdobędą najwięcej głosów, wcieli się w życie. Imię i nazwisko pomysłodawcy, które podacie w wiadomości mailowej, jest bardzo istotne, ponieważ zwycięskie figurki, zostaną opatrzone personaliami ich pomysłodawców.

Zachęcamy do nadsyłania swoich pomysłów, dzięki którym przyczynicie się do stworzenia nowej atrakcji