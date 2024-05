Gniazdo szerszeni w pobliżu? Oto, co musisz wiedzieć!

Zbliżanie się do gniazda szerszeni na odległość mniejszą niż 20 metrów może być niebezpieczne. Nie próbuj usuwać gniazda samodzielnie ani drażnić owadów. W razie zagrożenia życia lub gdy gniazdo znajduje się w pobliżu budynków użyteczności publicznej, wezwij Straż Pożarną. W innych przypadkach usunięcie gniazda należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Oto, jak postępować z gniazdem szerszeni.

Główne zasady postępowania z gniazdem szerszeni:

Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady.

Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju czy gniazda.

Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi.

Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.

Gniazdo szerszenia – co robić? Kiedy zadzwonić do Straży Pożarnej?

W sytuacji zagrożenia życia lub gdy gniazdo znajduje się niedaleko budynków użyteczności publicznej, można zwrócić się o pomoc do Straży Pożarnej. Jednak ona podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda owadów błonkoskrzydłych jedynie z miejsc, w których stwarzają one bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności dotyczy to budynków użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych, czyli obiektów, w których przebywają grupy dzieci, ludzie starsi oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się tj. żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, obiekty kolonijne, szpitale, ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, domy opieki itp. W pozostałych przypadkach działania straży mogą ograniczyć się do przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym terenie otwartym lub pomieszczeniach oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia, zaś samo usunięcie gniazda lub roju owadów należy wtedy do zadań właściciela lub zarządcy obiektu.

W pozostałych przypadkach, Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Elbląg przypomina, że zgodnie z art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu.

Użądlenia - pierwsza pomoc

1. Najpierw usuń żądło owada za pomocą przedmiotu o prostych krawędziach. Nie używaj pęsety, bo w ten sposób do organizmu może dostać się więcej jadu.

2. Zdejmij wszelkie pierścionki i bransoletki w razie, gdyby ciało zaczęło puchnąć.

3. Umyj miejsce ukąszenia wodą z mydłem, a następnie obłóż je lodem.

4. Jeśli pojawia się ból, warto skorzystać ze środków przeciwbólowych i leków przeciwhistaminowych na swędzenie.

5. Ostatnim etapem jest dbanie o utrzymanie obszaru użądlenia w czystości, żeby zapobiec infekcji. Swędzenie i obrzęk mogą potrwać do pięciu dni.

UWAGA! Alergicy lub osoby z historią anafilaksji

Kiedy u użądlonej osoby pojawiają się objawy anafilaksji, należy usunąć żądło i natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe!