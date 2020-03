Zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga do udziału w akcji promującej ideę ochrony środowiska pn. „Godzina dla Ziemi” WWF, która wybije w tym roku w sobotę, 28 marca o godz. 20:30.

Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie. W zeszłym roku wśród osób zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie znaleźli się mieszkańcy 188 państw świata, a ponad 13 tys. instalacji rozświetlających zabytki i pomniki zostało wyłączonych. W samej Polsce w akcji wzięło udział 98 miast.

Tegoroczna edycja „Godziny dla Ziemi”, odbędzie się pod hasłem „Nie tamujmy rzek, niech płyną”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.godzinadlaziemi.pl

Dlatego wzorem lat ubiegłych, zachęcamy do wyłączenia świateł i iluminacji na symboliczną godzinę w dniu 28 marca (sobota) od godziny 20:30.

W Elblągu tego dnia wyłączone zostaną iluminacje na następujących obiektach:

- Katedra pw. św. Mikołaja

- Brama Targowa, ul. Stary Rynek

- Sąd Rejonowy przy Placu Konstytucji

- Budynek Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności

- Wiadukt 100-lecia Odzyskania Niepodległości