Gołoledź spowodowała paraliż na kolei

Nawet 120 minut opóźnienia miały niektóre pociągi kursujące do i z Elbląga. Na trasie do Malborka gołoledź w ogóle wstrzymała ruch pociągów, PKP wprowadziły autobusową komunikację zastępczą.

- Malbork Elbląg. Warunki atmosferyczne powodujące oblodzenia. Wstrzymany ruch pociągów. Przewoźnik POLREGIO wprowadził zastępczą komunikacją autobusową. Przepraszamy za opóźnienia – czytamy na portalu pasażera PKP. Opóźnienia w kursowaniu niektórych pociągów sięgały ponad 120 minut. Pasażerowie muszą się liczyć z kolejnymi opóźnieniami, bo prognozy synoptyków przewidują występowanie gołoledzi także w czwartek.

red.