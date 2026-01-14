UWAGA!

----

Gołoledź spowodowała paraliż na kolei

 Elbląg, Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, edycja grudniowa 2025
Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, edycja grudniowa 2025

Nawet 120 minut opóźnienia miały niektóre pociągi kursujące do i z Elbląga. Na trasie do Malborka gołoledź w ogóle wstrzymała ruch pociągów, PKP wprowadziły autobusową komunikację zastępczą.

- Malbork Elbląg. Warunki atmosferyczne powodujące oblodzenia. Wstrzymany ruch pociągów. Przewoźnik POLREGIO wprowadził zastępczą komunikacją autobusową. Przepraszamy za opóźnienia – czytamy na portalu pasażera PKP.

Opóźnienia w kursowaniu niektórych pociągów sięgały ponad 120 minut. Pasażerowie muszą się liczyć z kolejnymi opóźnieniami, bo prognozy synoptyków przewidują występowanie gołoledzi także w czwartek.

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 