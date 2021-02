Groźny wypadek w Nowym Dworze Elbląskim. Droga nr 22 zablokowana!

(fot. Michał Skroboszewski)

Patrząc na to zdjęcie, aż trudno uwierzyć, że nikt w tym wypadku nie zginął, W Nowym Dworze Elbląskim, na drodze nr 22, po godz. 13 doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i auta osobowego. Sześć osób zostało zabranych do szpitala, życie żadnej z nich nie jest zagrożone. Droga będzie zablokowana co najmniej przez kilka godzin. Zobacz więcej zdjęć.

- Do zderzenia trzech aut doszło prawdopodobnie podczas manewru wyprzedzania - informuje kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - Policjanci zorganizowali objazdy i kierują auta jadące do Malborka na drogę S7 przez Nowy Dwór Gdański. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet kilka godzin. Kompletnie zniszczone jest osobowe auto oraz jedna z ciężarówek, która dachowała w rowie. Więcej informacji i zdjęć wkrótce. (fot. Michał Skroboszewski)

ms