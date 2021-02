Groźny wypadek w Nowym Dworze Elbląskim

(fot. Michał Skroboszewski)

Patrząc na to zdjęcie, aż trudno uwierzyć, że nikt w tym wypadku nie zginął. W Nowym Dworze Elbląskim, na drodze nr 22, o godz. 13.45 doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i auta osobowego. Sześć osób zostało zabranych do szpitala, życie żadnej z nich nie jest zagrożone. Droga była zablokowana do najmniej późnych godzin wieczornych. Zobacz więcej zdjęć.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, kierowca audi jadący w kierunku Malborka, podróżujący z trójką pasażerów, rozpoczął manewr wyprzedzania pojazdu ciężarowego, dojeżdżając do wierzchołka górki. Z naprzeciwka nadjechała druga ciężarówka, kierowca audi nie zdążył zjechać na swój pas i doszło do czołowego zderzenia Jednocześnie audi zajechało drogę ciężarówce, którą wyprzedzał. Kierowca wyprzedzanej ciężarówki wjechał do rowu, gdzie pojazd dachował. Kierujący został zakleszczony w kabinie, musiał zostać wyciągnięty przez strażaków przy użyciu sprzętu hydraulicznego. (fot. Michał Skroboszewski) 6 osób zostało zabranych do szpitala (dwóch kierowców ciężarówek i cztery osoby z audi), wszyscy byli przytomni. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające dokładne okoliczności zdarzenia. Na drodze krajowej nr 22 był wstrzymany ruch, utrudnienia trwały do późnych godzin wieczornych. Policjanci zorganizowali objazd do Malborka drogą S7. Utrudnienia związane z objazdem spowodowały korki sięgające centrum Elbląga.

ms