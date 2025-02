\"Harcerstwo to życiowa postawa\"

W przypadający 22 lutego Dzień Myśli Braterskiej odbyła się harcerska gala, która rozpoczęła tegoroczne obchody osiemdziesięciolecia Hufca ZHP Elbląg. – Przekazywanie podstawowych wartości humanistycznych i szacunek dla drugiego człowieka to główna idea harcerstwa – mówi Ewa Oliwiecka-Ryszewska, córka nieżyjącego już Michała Oliwieckiego, autora książki „Harcerstwo na Ziemi Elbląskiej część I lata 1945 - 1956", harcerza i społecznika. Gala była też okazją do wyróżnień dla instruktorów oraz oczywiście wspomnień. Zobacz zdjęcia.

Hufiec ZHP Elbląg zrzesza dziś ok. 450 harcerzy. 22 lutego z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbyła się ich uroczysta zbiórka. - To dzień, w którym harcerze przesyłają sobie pozdrowienia. Święto obchodzone jest na całym świecie w dniu urodzin Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu - mówi phm. Tomasz Bocoń, komendant Hufca ZHP Elbląg

Zbiórkę połączono z rozdaniem nagród dla wyróżniających się instruktorów. - Zaprosiliśmy również instruktorów, którzy dawniej działali w naszym hufcu, gdyż w tym roku obchodzimy osiemdziesiątą rocznicę powstania harcerstwa na ziemi elbląskiej. To oni kiedyś stanowili o sile tego Hufca i nadawali kierunek elbląskiemu harcerstwu – podkreśla phm. Tomasz Bocoń.

Dawniej i dziś harcerstwo to przygoda, przeżycie czegoś nowego, zdobycie różnych umiejętności, sprawności i stopi, zawarcie nowych, wartościowych znajomości i przyjaźni. Nieraz są to przyjaźnie na całe życie. - Harcerstwo to również patriotyzm. Taka postawa wpisana jest w kodeks harcerski. Harcerz służy Bogu i Polsce, tak stanowi harcerskie prawo – zaznacza komendant Hufca.

W gali udział wzięła m. in. Ewa Oliwiecka-Ryszewska, córka nieżyjącego już Michała Oliwieckiego, autora książki „Harcerstwo na Ziemi Elbląskiej część I lata 1945 - 1956", harcerza, komendanta Hufca ZHP w Elblągu, społecznika i prezydenta Elbląga w latach 1987–1990.

- Harcerstwo miałam we krwi. Pamiętam jak w latach sześćdziesiątych jeździłam z rodzicami i starszym bratem na obozy harcerskie. Już w szkole podstawowej należałem do harcerstwa. Harcerstwo to była i jest więź z ludźmi, przekazywanie podstawowych wartości humanistycznych, szacunek i docenianie człowieka. Tato taką ideę realizował w całym swoim życiu, w pracy i w domu, również jako prezydent Elbląga. Całe swoje życie poświęcił mieszkańcom. Harcerstwo to była jego postawa życiowa – mówi pani Ewa.

Pani Ewa ma przekaz dla młodszych harcerek i harcerzy. – Propagujcie braterstwo do drugiego człowieka, szacunek dla biednych, bezdomnych, dla osób w trudnych sytuacjach, pomagajmy, uśmiechajmy się do siebie, mówmy sobie nawzajem dzień dobry. To są proste, dobre rzeczy. I tego między innymi uczy harcerstwo – mówi pani Ewa.

Ewa Oliwiecka-Ryszewska ma do przekazania kilka egzemplarzy książek jej ojca pt. „Harcerstwo na Ziemi Elbląskiej część I lata 1945 - 1956". Osoby, które chciałyby książkę otrzymać, mogą się z nią skontaktować pisząc maila na adres: multitext@poczta.fm.

Sobotnia gala harcerska odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Towarzyszył jej pokaz filmu o historii harcerstwa w Elblągu, który przygotował Juliusz Marek oraz wystawa kronik Hufca ZHP w Elblągu.