Harcerze chcą przywrócić świetność bazy we Fromborku

Hufiec ZHP w Braniewie wydzierżawił od władz Fromborka teren harcerskiej bazy obozowej. - Baza potrzebuje remontu, byśmy mogli w przyszłe wakacje zorganizować tu obozowiska. Robimy go własnym rękami, ale potrzebujemy pomocy przy zakupie materiałów – mówi pdhm. Katarzyna Pawlicka, komendantka Hufca ZHP Braniewo. Harcerze uruchomili zbiórkę na ten cel w internecie.

Harcerska Baza Obozowa we Fromborku powstała rękami harcerzy podczas akcji „1001 Frombork”. Dzisiaj to miejsce jest w opłakanym stanie.

- Wszystko funkcjonowało jeszcze kilka lat temu, a do Fromborka przyjeżdżali harcerze z różnych stron Polski. Niestety – niejasności co do stanu prawnego terenu i lockdown sprawiły, że stan bazy zaczął się pogarszać. Swoją „cegiełkę” dołożyli też wandale, którzy w ubiegłym roku zniszczyli całe wyposażenie. Trwa sprawa sądowa, ale na zadośćuczynienie pewnie trzeba będzie poczekać. Postanowiliśmy własnym rękami wyremontować bazę, by w przyszłe wakacje mogli tu na obozowiska przyjechać pierwsi harcerze – mówi pdhm. Katarzyna Pawlicka, komendanta Hufca ZHP Braniewo.

Harcerze po raz pierwszy w historii braniewskiego hufca (wcześniej bazą opiekował Hufiec Elbląg) podpisali umowę z władzami Fromborka na wieczyste wydzierżawienie bazy. I zabrali się za jej remont. - Z pomocą przyjaciół wyremontowaliśmy jedno z pomieszczeń, uszczelniliśmy przeciekający w kilku miejscach dach, wykonaliśmy prace hydrauliczne i uprzątnęliśmy teren. Ale to tylko kropla w morzu potrzeb – dodaje komendantka. - Uruchomiliśmy zrzutkę, proszą o wsparcie, ale może ono być nie tylko finansowe, ale też w postaci budowlanych materiałów.

Hufiec ZHP Braniewo uruchomił zbiórkę na portalu zrzutka.pl na zakup materiałów potrzebnych do remontu. Na początek potrzeba 50 tys. złotych.

- Remont łazienek, kuchni i stołówki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odświeżenie elewacji to minimum. Jeżeli uda się nam przeprowadzić te prace, baza ponownie zatętni życiem. Marzymy, by miejsce służyło do codziennej pracy z młodzieżą, chcemy stworzyć tu również centrum kształcenia kadry harcerskiej i miejsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży – dodaje harcerze. - Przed niemal 50 laty, w ramach „Operacji 1001 Frombork”, młodzi ludzie z lilijką na mundurze przez kilka lat remontowali miasteczko – wznosili budynki, tworzyli drogi, pomagali odbudowywać zabytki. 2391 spośród nich za swą pracę otrzymało tytuł Honorowego Obywatela Fromborka. Pamiętamy o nich i chcemy tą pamięć przekazać kolejnym pokoleniom, a baza we Fromborku ma służyć realizacji również tego celu.

Link do zbiórki na remont harcerskiej bazy znajdziecie tutaj