Hotel. Bez opłat i bez recepcji (Opowieści z lasu, odc. 298)

Gniazdo, dziupla, nora, leże... Wiele jest miejsc i schronień, których nazwy kojarzymy ze światem natury. Jak się okazuje, kolejnym takim słowem może być... hotel. Dla owadów.

- Celem budowy hoteli jest wykorzystanie owadów do zapylania kwiatów oraz zwalczania owadów wyrządzających szkody. Ważna jest różnorodność zastosowanych materiałów oraz różne rozmiary otworów, co zachęca różne gatunki owadów – czytamy na stronie Lasów Państwowych. To forma ochrony przyrody, która sprzyja zakładaniu gniazd, np. przez pszczoły samotnice. Zależnie od przeznaczenia, każdy hotel będzie wyglądał trochę inaczej.

Jak informują Lasy Państwowe, owady zapylające są dla nas wyjątkowo istotne, bo jedna trzecia pokarmów, które jemy, to zasługa właśnie "zapylaczy".

- Zamiast żywotników warto sadzić rośliny miododajne i takie odmiany, które mają różną porę kwitnienia. Dzięki temu zapewniamy owadom pokarm przez możliwie najdłuższy czas - wskazują leśnicy.

O tym, jak taki hotel wygląda, możemy sprawdzić na dołączonej infografice. Powinien być oczywiście wykonany z naturalnych materiałów. Dla przykładu: grube gałęzie docenią z pewnością samotne osy, pszczoły i złotolitki; szyszki i suche liście chętnie odwiedzą choćby biedronki. W słomie schronią się zaś owady z rodziny złotookowatych.

Żeby zabezpieczyć lokatorów hotelu przed ptakami, w których menu znajdują się owady, warto przykryć go drucianą siatką z małymi oczkami. Takie hotele powstają w miastach, stanowią ozdobę ogrodów, znajdziemy je także na terenie Nadleśnictwa Elbląg.

- Znajdują się w sadzie przy biurze nadleśnictwa w Bażantarni czy też na terenie remizy ptasiej w Kadynach - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Warto wspierać takimi małymi działaniami lokalną przyrodę. W Polsce oprócz pszczoły miodnej mamy ponad 450 gatunków pszczół, które wybierają dla siebie różne miejsca do bytowania. Obecność takiego hotelu jest szczególnie ważna w środowisku, które zostało przez ludzi zniekształcone, jak miasta czy pola uprawne. Miejsca do bytowania dla zapylaczy często dość mocno uszczuplają w wyniku działań człowieka... - podkreśla leśnik.