I Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w Brudzędach

22 sierpnia 2026 roku odbędzie się pierwszy w historii Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w Brudzędach. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi około 100 absolwentów oraz 13 nauczycieli, dając im możliwość ponownego spotkania po wielu latach w miejscu, z którym wiążą swoje dzieciństwo, młodość i najpiękniejsze szkolne wspomnienia.

Brudzędy to niewielka miejscowość o niezwykle bogatej historii. Najstarsze znane wzmianki o wsi pochodzą już z XVII wieku – w źródłach pojawiają się nazwy Dolsteter und Baumgarther Damm (1645), Brodzende (1659) oraz Brutzendy (1669). Oznacza to, że historia miejscowości liczy co najmniej 380 lat. Wieś położona jest na terenach nizinnych doliny rzeki Dzierzgoń, które od wieków wymagały budowy wałów przeciwpowodziowych, rowów melioracyjnych i stałego odwadniania. Rozwój całych Żuław był możliwy dzięki pracy wielu pokoleń mieszkańców, a od XVI wieku również osadników niderlandzkich – mennonitów, którzy odegrali ogromną rolę w zagospodarowaniu podmokłych terenów regionu i rozwoju systemów melioracyjnych. Po zakończeniu II wojny światowej Brudzędy, podobnie jak cały dawny powiat sztumski, znalazły się w granicach Polski. Do niemal opuszczonej wsi zaczęli napływać osadnicy z różnych stron kraju. Rozpoczął się nowy rozdział historii miejscowości – czas odbudowy domów, gospodarstw, tworzenia lokalnej społeczności i budowania życia od podstaw. Jednym z pierwszych i najważniejszych symboli powracającej normalności stała się szkoła. Już w pierwszych latach po wojnie, mimo bardzo trudnych warunków, mieszkańcy doskonale rozumieli, że przyszłość ich dzieci zależy od edukacji. Dlatego rozpoczęto organizowanie nauki w zaadaptowanym budynku, w którym swoje pierwsze szkolne lata spędziło najstarsze pokolenie absolwentów.

Budynek szkoły, który większość mieszkańców pamięta do dziś i w którym odbędzie się tegoroczny zjazd, został oddany do użytku w 1959 roku. Wtedy zabrzmiał w nim pierwszy szkolny dzwonek. Przez kolejne czterdzieści lat szkoła była sercem lokalnej społeczności, a ostatni dzwonek wybrzmiał w 1999 roku, kończąc ważny rozdział jej historii. Podczas zjazdu spotkają się więc zarówno absolwenci uczący się jeszcze w pierwszym, powojennym budynku szkoły, jak i ci, którzy swoje szkolne lata spędzili już w budynku funkcjonującym w latach 1959–1999. To sprawia, że będzie to spotkanie kilku pokoleń, połączonych wspólną historią jednej szkoły. Przygotowania do wydarzenia spotkały się z ogromnym odzewem. Odezwało się do nas wielu absolwentów mieszkających dziś w różnych częściach Polski, a także poza jej granicami. Co szczególnie wzruszające – wiele osób, które z różnych powodów nie będą mogły uczestniczyć w zjeździe, przesyła nam swoje fotografie, wspomnienia i historie, prosząc, aby stały się częścią tego wyjątkowego dnia. Dzięki temu udało się zgromadzić niezwykle cenny materiał dokumentujący historię szkoły i ludzi, którzy ją tworzyli.

Sięgnęliśmy również do szkolnej kroniki, prowadzonej z ogromną starannością od pierwszych lat funkcjonowania szkoły po wojnie. To bezcenne źródło wiedzy o życiu szkoły, jej uczniach, nauczycielach oraz wydarzeniach, które przez dziesięciolecia budowały historię tej niewielkiej, ale niezwykle ważnej dla mieszkańców placówki. Równolegle prowadzimy także szeroko zakrojone poszukiwania historyczne. Docieramy do dawnych fotografii, map, pocztówek, niemieckich kronik i publikacji, odnajdując kolejne fragmenty historii Brudzęd. Dzięki temu udaje się odtworzyć nie tylko dzieje szkoły, ale również losy mieszkańców i samej miejscowości od XVII wieku aż po czasy współczesne. Podczas spotkania będzie można obejrzeć archiwalne fotografie, kroniki oraz pamiątki szkolne. Nie zabraknie rozmów o dawnych nauczycielach, szkolnych przyjaźniach, pierwszych sukcesach i wydarzeniach, które na zawsze pozostały w pamięci absolwentów. Wieczorem uczestnicy będą bawić się przy muzyce, która towarzyszyła ich młodości – utworach pamiętanych z dawnych szkolnych i wiejskich dyskotek. Będzie to czas pełen wzruszeń, uśmiechu i wspomnień. Wierzymy, że będzie to nie tylko spotkanie po latach, ale również piękna lekcja lokalnej historii. Chcemy ocalić od zapomnienia wspomnienia kolejnych pokoleń mieszkańców Brudzęd oraz pokazać, jak ogromne znaczenie dla niewielkiej społeczności miała szkoła, która przez dziesięciolecia była miejscem nauki, wychowania, spotkań i budowania przyjaźni na całe życie.