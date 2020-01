II LO: pierwszy krok w dorosłość

Za chwilę wpadną w wir nauki, a potem studiów i pracy. Bal studniówkowy to ostatni moment na beztroską zabawę razem ze swoimi przyjaciółmi ze szkoły i nauczycielami, którzy prowadzili ich przez okres nauki. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęli go uroczystym polonezem, który później zamienił się w elegancki taniec. Zobacz więcej zdjęć.

- Dzisiejszy wieczór należy do tak zwanego "rytuału przejścia", To jeden z wielu, taki, jak osiemnastka czy matura. To właśnie do niej zaczynamy odliczanie. Za 104 dni zabrzmi dla was ostatni dzwonek w naszej szkole, a za 113 dni napiszecie pierwszy egzamin maturalny, tak zwany egzamin dojrzałości – mówiła do uczniów Agnieszka Jurewicz, dyrektor szkoły na rozpoczęcie studniówki. - Dziś przed wami pierwszy, dorosły bal, odbywający się w obecności dobrze wam znanych i uwielbianych przez was nauczycieli.

Dyrektor prosiła również, żeby tego wieczoru uczniowie dobrze się bawili, bo już niedługo czeka ich intensywna nauka.

- Na te 113 dni będziecie musieli zaszyć się w swoich samotniach, obłożeni ogromną ilością książek po to, żeby wasza matura wypadła jak najlepiej – mówiła Agnieszka Jurewicz na sali bankietowej w kompleksie Nowa Holandia, gdzie odbywała się sobotnia (11 stycznia) studniówka. - Nie bójcie się tego egzaminu. Wasi poprzednicy, absolwenci Jagiellończyka, wyznaczyli wspaniałe trendy, pokazali, że maturę można zdać śpiewająco. Jesteście równie mądrzy, zdolni i pracowici jak wasi poprzednicy i zdacie ten egzamin maturalny na poziomie "złotego liceum", bo takim jesteśmy według rankingu Perspektyw.