Inspekcja Handlowa na Dzień Konsumenta

Zbliżający się, w dniu 15.03.2026 r., Światowy Dzień Konsumenta jest bardzo dobrą okazją, do przypomnienia konsumentom, o tym, że na straży Ich praw stoi instytucja państwowa, jaką jest Inspekcja Handlowa.

Inspekcja Handlowa jest to wyspecjalizowany organ kontroli służący ochronie interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Państwowa Inspekcja Handlowa powołana została dekretem z dnia 21 września 1950 r. i funkcjonowała pod tą nazwą przez dekady, a formalna zmiana nazwy na Inspekcja Handlowa nastąpiła wraz z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25). Nadzór merytoryczny nad tą instytucją objął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zatem instytucja ta istnieje już od ponad 75 lat.

Inspekcja Handlowa w obecnym kształcie prowadzi kontrole planowe na zlecenie Prezesa UOKIK oraz kontrole interwencyjne w związku ze zgłoszonymi czy zaobserwowanymi nieprawidłowościami dotyczącymi:

- artykułów nieżywnościowych, m.in. kosmetyków, wyrobów włókienniczych, substancji chemicznych, produktów biobójczych i usług, obowiązków informacyjnych przedsiębiorców wynikających z przepisów szczególnych, np. w zakresie uwidaczniania cen,

- produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa i oceny zgodności z wymaganiami,

- paliw i paliw stałych.

Inspekcja Handlowa udziela również porad prawnych zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom nie tylko z zakresie powstałych sporów konsumenckich, ale również w związku z prowadzanymi przez nich artykułami nieżywnościowymi. Zajmuje się polubownym rozwiązywaniem sporów konsumenckich poprzez tzw. ADR, czyli postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego oraz prowadzi stałe sądy polubowne.

Siedziba Delegatury Inspekcji Handlowej w Elblągu od 1.04.2016 r. mieści się w budynku Urzędu Wojewódzkiego pod adresem ul. Wojska Polskiego 1, 82 – 300 Elbląg a obsługa interesantów odbywa się w pokoju nr 141.