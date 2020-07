Jak będą wyglądały "Wakacje w Mieście”?

W Urzędzie Miejskim w Elblągu została dziś (1 lipca) przedstawiona oferta wakacyjna, dostępna w naszym mieście w najbliższych miesiącach. Ma ona obejmować wydarzenia i atrakcje sportowe, edukacyjne i kulturalne.

Szczegółowy program "Wakacji w Mieście" można znaleźć na stronie UM. - Mimo wszystkich obostrzeń (związanych z pandemią – dop. red.) staramy się dla mieszkańców i dzieci, które z różnych przyczyn będą w tym roku mniej korzystały z wyjazdów wakacyjnych poza miasto, przedstawić taką ofertę, by nie siedziały w domu – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Chcemy zaproponować im możliwie szeroką ofertę edukacyjną, oświatową, kulturalną, sportową.

Zaznaczył też, że przy planowaniu wakacyjnych atrakcji uwzględniono wymogi sanitarne związane z pandemią koronawirusa.

Na początek: sport

Jaka aktywność sportowa została przygotowana przez miasto na najbliższe tygodnie?

Andrzej Bugajny, dyrektor MOSiR-u, podkreślał, że w ramach "Wakacji w Mieście" przygotowano m. in. zawody, festyny i wycieczki rowerowe. Nie zabraknie także zajęć cyklicznych i treningów prowadzonych przez sportowców.

- Musieliśmy nieco zmienić nasz styl działania (w związku z pandemią – dop. red.) – mówił Andrzej Bugajny. Stwierdził, że ze względu na koronawirusa wiele działań MOSiR-u będzie skupiało się głównie wokół konkretnych obiektów, czyli CRW Dolinka, Hali Sportowo-Widowiskowej, Krytego Lodowiska Helena i toru "Kalbar". - Do tego będzie sporo wycieczek rowerowych, planujemy dziewięć takich wycieczek w okolicach Elbląga – podkreślał.

W wakacyjnym programie MOSiR-u znalazły się także zawody siatkarskie, koszykarskie, tenisa stołowego i pływackie. W ramach Akademii z UKS Szóstka odbędą się zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na rolkach, a Team Karaś Elbląg będzie prowadził w Bażantarni treningi dla biegaczy. Elbląscy piłkarze, siatkarze i piłkarze ręczni poprowadzą dla uczestników zajęcia w swoich dyscyplinach. Takie spotkania poprowadzą także zawodnicy Trefla Gdańsk z PlusLigi. W Hali Sportowo-Widowskowej zostaną udostępnione miasteczko rowerowe i tor przeszkód, a także boisko do badmintona i sala tenisa stołowego. Sportowe atrakcje pojawią się także na Krytym Lodowisku Helena. Mowa o stołach do tenisa stołowego, cymbergaja i piłkarzyków, trampolinach i mini boisku do piłki nożnej. Wśród planowanych imprez jest m. in. Dzień Bezpiecznego Kierowcy, realizowany we współpracy z WORD-em.

Szczegóły dotyczące Wakacji z MOSiR-em można znaleźć tutaj.

Biblioteka, Galeria EL i muzeum

Dyrektor Biblioteki Elbląskiej Jacek Nowiński mówił podczas dzisiejszej konferencji o wysokim zainteresowaniu ofertą Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej.

- Od rozpoczęcia pandemii do końca czerwca odwiedziło nas 776 tys. osób, przez ten czas zdigitalizowaliśmy 200 woluminów i 90 tys. nowych skanów – zaznaczał.

Jeśli chodzi o działania podejmowane obecnie w bibliotece, dyrektor Nowiński wymienił m. in. zorganizowanie wystawy "Druki medyczne ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej" na dziedzińcu, a także nadchodzące spotkania autorskie i spektakle teatralne dla dzieci. W planach jest również Festiwal Ziół, który ma odbyć się na dziedzińcu biblioteki we wrześniu. Biblioteka realizuje też projekt pilotażowy "Para-buch! Książka w ruch!”, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung. - Chcemy włączać młodych czytelników do popularyzacji nauki, a także do zabawy: w archeologię, w programowanie, w kartografię, czyli wszystko to, co biblioteka ma do zaoferowania – mówił dyrektor Nowiński. Zaznaczał też, że Biblioteka Elbląska oferuje możliwość projekcji filmów w ramach organizowanych w Elblągu kolonii i półkolonii.

- W wakacje weszliśmy muzycznie, organizując ze Stowarzyszeniem „Co jest?” festiwal Elbląskie Święto Muzyki – mówiła Adriana Ronżewska-Kotyńska, dyrektor Centrum Sztuki Galerii EL. W najbliższym czasie Galeria EL organizuje jeszcze dwa wydarzenia muzyczne: koncert Grażyny Łobaszewskiej i Ajagore (9 lipca) i festiwal Jazzbląg (11 lipca), w ramach którego odbędą się trzy koncerty. W planach jest również jam sesssion. - Całości będzie też towarzyszyła niespodzianka artystyczna: grafika improwizowana. Nie mogę powiedzieć więcej, zobaczą ci, którzy zdecydują się przyjść na festiwal – mówiła dyrektor.

Mimo prowadzonych obecnie prac remontowych W CSG EL pojawią się w najbliższym czasie także wystawy. m. in. rysunków węglem Łukasza Zydlewskiego i prac Agnieszki Nienartowicz. W wakacje przy galerii będą też organizowane „Śniadania na trawie”, oczywiście na „społeczno-izolacyjnym” trawniku, który stał się ostatnio znany w całym kraju. - Będzie muzyka, kulinaria, aktywność fizyczna oraz szkicologia – podkreśliła Adriana Ronżewska-Kotyńska.

Galerii EL organizuje w najbliższym czasie także wydarzenie online. Mowa o „Kongresie Marzycielek”, prowadzonym na Instagramie i stronie internetowej centrum. Inicjatywa polega na robieniu zdjęć z formami przestrzennymi obecnymi w naszym mieście, które posłużą pracownikom galerii do przygotowania kolejnej wystawy. W planach jest także zorganizowane dyskusji o architekturze w pierwszej połowie sierpnia, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. - To będzie moment, w którym zaprosimy elblążan do dyskutowania na temat dalszych losów Starego Miasta – podkreśliła dyrektor Galerii EL.

Co na wakacje przygotowało dla mieszkańców muzeum?

- Planujemy „Spotkania z historią”, które będą się odbywać trzy razy w tygodniu – mówiła Agnieszka Sławińska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. We wtorki spotkania będą prowadzić archeolodzy, a w środy dziedzińcem muzeum mają zawładnąć... wikingowie. - Będą oni prezentować zwyczaje, kulturę i rzemiosło wikingów zamieszkujących wczesnośredniowieczną osadę Truso. Uczestnicy spotkań nie tylko będą mogli poznać ich kulturę i zwyczaje, ale także ich rozrywki, gdy i zabawy – mówiła dyrektor.

Co drugi czwartek dla gości muzeum organizowane „Żuławskie spotkania”. - Będą to opowieści o mieszkańcach Żuław, ich tradycjach i zwyczajach. Co drugi piątek pani Wiesława Rynkiewicz-Domino będzie z kolei opowiadać o historii Elbląga. Zaprezentuje ją na tle źródeł historycznych i świadectw mieszkańcach miasta – mówiła Agnieszka Sławińska. W spotkaniach będą mogły uczestniczyć osoby, które zakupią bilet wstępu do muzeum. Oprócz tych spotkań elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne planuje w najbliższym czasie otwarcie trzech wystaw czasowych, a jedna z nich: Truso - legenda Bałtyku, będzie prezentowana w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. - Mamy nadzieję, że będzie ona promować Elbląg jako jeden z ważniejszych ośrodków badań naukowych nad wczesnym średniowieczem – dodała.

Półkolonie, MDK i "uwolniona" starówka

Co z półkoloniami? Będą je organizować dwie szkoły na terenie naszego miasta. Ich harmonogram przedstawił Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

- Jest to Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 12. W szkole sportowej będzie po 60 miejsc na dwóch turnusach: pierwszy od 3 do 7 sierpnia, drugi od 10 do 14 sierpnia - mówił wiceprezydent. Rekrutacja na półkolonie w SSP nr 3 trwa do 15 lipca. Z kolei w SP nr 12 jest 70 miejsc, a turnus trwa od 6 do 10 lipca. Udział można zgłaszać do 3 lipca.

Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki, zaznaczył, że przez całe wakacje będą odbywały się seanse filmowe w ramach „Kina pod chmurką” na dziedzińcu muzeum.

- Będzie to połączone z kinem w bibliotece, myślę więc, że weekendy dla osób, które uwielbiają dobre kino, będą w pełni satysfakcjonujące – mówił. - Od 1 lipca uruchamiamy natomiast akcję „Przystanek Starówka”. Tam w ramach różnego rodzaju zajęć prowadzonych przez MDK młodsi i starsi elblążanie będą mogli na różnego rodzaju warsztatach, np. modelarskich, plastycznych, fotograficznych i muzycznych, dobrze się bawić, czegoś się nauczyć i miło spędzić czas.

Adam Jocz przypomniał także o akcji „Uwolnić Stary Rynek” w ramach której artyści mogą przedstawiać swoje wyroby, umiejętności i dorobek artystyczny na ulicach starówki. Z kolei restauratorzy i szefowie kuchni w Elblągu będą podczas wakacji zapraszali na pokazy kulinarne.