Jak ochronić Elbląg przed powodzią?

Zbudować wrota przeciwpowodziowe przy wejściu do portu i wyznaczyć teren zalewowy – proponuje senator Jerzy Wcisła. Polityk przedstawił swoje propozycje na dzisiejszej (5 stycznia) konferencji prasowej.

Trwają prace nad powstaniem Wieloletniego Planu Prezciwpowodziowego dla Żuław. Senator Jerzy Wcisła (KO) zwrócił się z propozycją do Urzędu Morskiego w Gdyni, aby w planie uwzględnić budowę wrót przeciwpowodziowych na rzece Elbląg (przy wejściu do portu lub w innym dogodnym miejscu).

- O tym jak skuteczne są wrota przeciwpowodziowe możemy przekonać się na przykładzie Nowego Dworu Gdańskiego i rzeki Tugi. Tamtejsze wrota skutecznie chronią to miasto – przekonywał senator Jerzy Wcisła na dzisiejszej (5 stycznia) konferencji prasowej.

Kolejnym elementem zabezpieczającym Elbląg przed powodzią z powodu cofki ma być wyznaczenie terenów zalewowych .

- Nie chcę nikogo oszukiwać. Czasem trzeba podjąć decyzję, gdzie ta woda ma wylać. Albo wyleje w Elblągu, albo znajdziemy pola, na które woda wyleje – mówił Jerzy Wcisła.

Urząd Morski wniosek przyjął. W pierwszym kwartale tego roku ma być ogłoszony przetarg na koncepcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego Elbląga. Orientacyjny koszt zadania to ok 250 – 300 tys. zł. Koszt całej inwestycji to ok 200 – 250 mln zł.