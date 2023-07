Jak przez rok zmieniły się majątki radnych

W poniedziałek prezentowaliśmy najważniejsze dane z oświadczeń majątkowych prezydenta, jego zastępców, sekretarza miasta i skarbnik, dzisiaj skupiamy się na oświadczeniach poszczególnych radnych. Jak zmienił się ich majątkowy status w porównaniu z 2021 rokiem?

Listę radnych prezentujemy w kolejności alfabetycznej, w nawiasach dopisujemy, jak zmieniły się w ciągu roku (od ostatnich oświadczeń majątkowych) poszczególne części ich majątków.

Małgorzata Adamowicz, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 120 tys. zł (wzrost o 60 tys. w porównaniu z 2021 r.)

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 57,8 m kw. o wartości 360 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian); 49-metrowe

mieszkanie o wartości 250 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2022 roku: 87,5 tys. zł (praca w Szpitalu Miejskim, o 40 tys. zł niej niż w 2021 r.), 35,3 tys. zł (dieta radnej, o 8

tys. zł więcej niż w 2021 r.), emerytura - 41,1 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż w 2021 r.) Łącznie o 12 tys. mniej niż w 2021 r.

samochód: toyota yaris (rok 2009) i kia sportage (2019). Bez zmian

kredyt: nie ma.

Cezary Balbuza, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 7 tys. zł (o 27 tys. zł mniej niż w 2020 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57 m kw. o wartości 450 tys. zł (wartość mieszkania bez zmian)

wynagrodzenie w 2022 r.:39,8 tys. zł (umowa o pracę, o 27 tys. zł mniej niż w 2021 r.), 35,1 tys. zł (dieta radnego, o 4 tys. zł

więcej). W sumie o 23 tys. zł mniej niż w w 2021 r.

samochód: kia sportage V (2022). Zakup nowego auta.

kredyt: hipoteczny (do spłaty 150 tys. zł), pożyczki w rodzinie na kwotę 50 tys. zł (zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym, wzięte

w 2022 r.)

Elżbieta Banasiewicz, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 14 tys. zł (11 tys. zł więcej niż w 2021 r.)

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 43,9 m kw i wartości ok. 150 tys. Zł. (w 2021 roku było wpisane mieszkanie 54-

metrowe o wartości ok. 200 tys. zł); 57-metrowy domek letniskowy o wartości ok. 95 tys. zł (wartość wzrosła o 40 tys. w

porównaniu z 2021 r.)

wynagrodzenie w 2022 r.: dieta radnej - 19 tys. zł (w 2021 r. nie wykazała żadnych dochodów, radną została w grudniu 2021 r.)

samochód: nie ma

kredyt: nie ma

Marek Burkhardt, klub KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,9 m kw o wartości 150 tys. zł. Wartość mieszkania wpisana taka sama jak rok wcześniej

wynagrodzenie w 2022 r.: 50,4 tys. zł (emerytura, więcej o 1,7 tys. zł),35,1 tys. zł (dieta radnego, o 4 tys. zł więcej). Łącznie o ok.

5,7 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: nissan qashqai (2010). Bez zmian

kredyt: nie ma

Antoni Czyżyk, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 282,5 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa, więcej o 128 tys. niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom o pow. 220 m i wartości 430 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), mieszkanie 49 m kw. o

wartości 230 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), działka o pow. 400 m kw. i wartości 63,5 tys. zł –

współwłasność małżeńska (wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2022 r.: 118,8 tys. zł (dochód, umowa o pracę, więcej o 6 tys. zł), 27,4 tys. zł (działalność wykonywana

osobiście, dochód, o 5 tys. zł więcej niż w 2021 r.), prawa autorskie (1 tys. zł, dochód). 45,3 tys. zł (dieta radnego, o 9 tys. zł więcej

niż rok wcześniej). W sumie wynagrodzenie większe o 20 tys. zł niż rok wcześniej.

samochód: toyota yaris (2014, współwłasność małżeńska). Bez zmian

kredyt: hipoteczny (do spłaty 9,4 tys. franków szwajcarskich)

Monika Dwojakowska, radna klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności:: 11,4 tysięcy zł (mniej o 28 tys. niż w 2021 r.)

nieruchomości: dom o powierzchni 220 m kw. i wartości 450 tys. zł; mieszkanie 48 m kw o wartości 200 tys. zł. Wartości

nieruchomości takie same jak rok wcześniej

wynagrodzenie w 2022 r.: 82,1 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 2 tys. zł), 25,4 tys. zł (dieta radnej, 6 tys. zł więcej). W sumie 8

tys. zł więcej niż w 2021 r.

samochód: toyota avensis (2007), bez zmian

kredyt: hipoteczny (na zakup domu), do spłaty pozostało 270 tys. Zł.

Juliusz Dziewałtowski-Gintowt, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 43,7 tys. zł na koncie (wspólnie z żoną), o 53 tys. mniej niż w 2021 r.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 61,4 m kw i wartości ok. 250 tys. zł (wspólnie z żoną). Wartość mieszkania wpisana taka jak w

2021 r.

wynagrodzenie w 2022 r.: 36,8 tys. zł (emerytura, taka sama jak w 2021 r.), 25,4 tys. zł (dieta radnego, o 6 tys. zł więcej niż w

2021 r.)

samochód: fiat tipo sedan (2020) o wartości 43 tys. zł. kupiony częściowo w kredycie (współwłasność z żoną).

kredyt: do spłaty 6,4 tys. zł z tytułu kredytu samochodowego.

Paweł Fedorczyk, radny niezależny

oszczędności: 21,4 tys. zł (więcej o 13 tys. niż w 2021 r., środki PPK)

nieruchomości: dom o pow. 198 m kw. wraz z 17,5-metrowym garażem o łącznej wartości 600 tys. zł (współwłasność małżeńska,

wartość bez zmian); mieszkanie o pow. 52,4 m kw. z budynkem gospodarczym o pow. 21 m kw. wraz z udziałem 63,4 proc. w

działce o łącznej wartości 300 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2022 r..: 240,6 tys. zł (umowa o pracę, więcej o ok. 46 tys. zł w porównaniu z 2021 r.), 20,1 tys. zł (dieta

radnego, większa o ok. 5 tys. zł w porównaniu z 2021 r.), 27,6 tys. zł (za pracę w radzie nadzorczej braniewskiego EPWiK, więcej o

7 tys. zł niż w 2021 r.), wynagrodzenie z mianowania żony - 62,4 tys. zł (2 tys. mniej niż w 2021 r.); odsetki od lokat bankowych -

1,7 tys. zł (więcej o 1,6 tys. Zł niż rok wcześniej); świadczenia rodzinne 18,7 tys. zł (więcej o 1,5 tys. zł), W sumie więcej o ok. 58

tys. zł więcej niż w 2021 r.

samochód: toyota iq (2009), toyota CH-R (2019), bez zmian

kredyt: debet w rachunku bankowym. Pozostało do spłaty 30 tys. zł (mniej o ponad 35 tys. zł niż w 2021 r.)

Janusz Hajdukowski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 265 tys. zł (95 tys. więcej niż w 2021 r.), ok. 15 tys. euro, ok. 500 dolarów (waluta bez zmian)

nieruchomości: dom o pow. 79,4 m kw i wartości 450 tys. zł (wartość zwiększona o 50 tys. zł w porównaniu z 2021 r.), mieszkanie o pow. 61,4 m kw. i wartości 300 tys. zł (wartość bez zmian); mieszkanie 25,8 m kw. i wartości ok. 120 tys. zł (wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2022 r.: 54,4 tys. zł (mniej o ok. 37 tys. zł niż w 2021 r.); 35,1 tys. zł (dieta radnego, większa o 5 tys. zł) emerytura - 81,1 tys. zł (24 tys. zł więcej niż w 2021 r.). Nie ma dochodów z udziałów w spółce ZBM (w 2021 r. wyniosły 25 tys. zł). W sumie 33 tys. zł mniej niż w 2021 r.

samochód: nie ma.

kredyt: nie ma



Jolanta Janowska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 30 tys.. zł (więcej o 10 tys. niż w 2021 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,8 m kw. i wartości 230 tys. zł (wartość mieszkania obniżona o 20 tys. zł w porównaniu z 2021 r.)

wynagrodzenie w 2022 r..: 95,8 tys. zł (umowa o pracę, mniej o 17 tys. zł niż w 2021 r., wówczas była nagroda jubileuszowa), 25,4 tys. zł (dieta radnej, o 5 tys. zł więcej niż w 2021 r.). W sumie ok.13 tys. zł mniej niż w 2021 roku.

samochód: toyota corrola 2017 r. (współwłasność)

kredyt: nie ma



Marek Kamm, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 25 tys. zł (mniej o 5 tys. zł w porównaniu z 2021 r.); obligacje o wartości 106,4 tys. zł (więcej o 6 tys. zł niż w 2021 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 66,4 m kw o wartości 400 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość wzrosła o 35 tys. zł w porównaniu z 2021 r).

wynagrodzenie w 2022 r..: 61,5 tys. zł (umowa o pracę MOSiR, więcej o 7 tys. zł); 20,1 tys. zł (dieta radnego, więcej o 6 tys. zł w porównaniu z 2021) oraz 1,8 tys. zł z umów zleceń (bez zmian). W sumie o 13 tys. zł więcej.

samochód: nie ma. W oświadczenie wpisał dwa rowery o wartości 10,5 tys. zł i 11,6 tys. zł (drugi rower to nabytek w 2022 r.).

kredyt: mieszkaniowy. Pozostało do spłaty 17,2 tys. franków.



Wojciech Karpiński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 2 tys. zł (więcej o 1 tys. w porównaniu z 2021 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,7 tys. zł i wartości ok. 300 tys. zł. Bez zmian

wynagrodzenie w 2022 r..: 29,9 tys. zł brutto (umowa MDK, więcej o 1,2 tys. zł niż w 2021 r.), 45,4 tys. zł brutto (emerytura, więcej o 1,5 tys. zł), 25,4 tys. zł (dieta radnego, o 5 tys. zł więcej niż w 2021 r.). W sumie więcej o 7,7 tys. zł.

samochód: renault clio (2014) o wartości ok. 20 tys. zł.

kredyt: nie ma



Krzysztof Konert, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 83 tys. zł (współwłasność małżeńska, o 67 tys. zł więcej niż w 2021 r.),

papiery wartościowe: 20,7 tys. zł (współwłasność małżeńska, ok. 8 tys. zł mniej), 210 euro, 131 dolarów USA, 1885 franków szwajc., 540 funtów sterlingów (przybyło ok. 1800 franków, ubyło ok. 90 euro). Obligacje skarbu państwa - 51,5 tys. Zł. W sumie więcej o ok. 110 tys. zł niż w 2021 r.

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw z działką o pow. 766 m kw (łączna wartość 340 tys. zł, wycena z 2005 r., współwłasność małżeńska, bez zmian), mieszkanie o pow. 38,6 m kw i wartości 260 tys. zł (wycena z 2017 r., współwłasność małżeńska, bez zmian)

wynagrodzenie w 2022 r..: 129,7 tys. zł (emerytura, wyższa o ok. 7 tys. zł), 35,1 tys. zł (dieta radnego, więcej o ok. 5 tys. zł), dochód z akcji – ok. 1 tys. zł (w tym dywidenda, w sumie o ok. 6 tys. zł mniej niż w 2021 r.). W sumie o ok. 6 tys. zł więcej niż w 2021 r.

samochód: bmw 325i (2008, współwłasność małżeńska). Bez zmian

kredyt: hipoteczny na dom (pozostało do spłaty 51,9 tys. franków szwajcarskich).

Paweł Kowszyński, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 60 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż w 2021 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie za 2022 r..: 131,15 tys. zł (umowa o pracę, przychód wyższy o ok.15 tys. zł niż w 2021), 20,1 tys. zł (dieta radnego, większa o 6 tys. zł niż w w 2021 r.), 300 zł z działalności wykonywanej osobiście. (od grudnia 2022 roku jest członkiem rady nadzorczej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie).

samochód: ford mondeo (2011), jacht joker (2007)

kredyt: nie ma



Jolanta Lisewska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 170 tys. zł (współwłasność małżeńska, więcej o 10 tys. zł niż w 2021 r.) 1000 euro (współwłasność małżeńska, bez zmian).

nieruchomości: mieszkanie o pow. 46 m kw i wartości ok. 250 tys. zł. Wartość mieszkania bez zmian

wynagrodzenie w 2022 r..: 119,2 tys. zł (umowa o pracę, EPWiK, więcej o ponad 48 tys. zł niż w 2021 r.); emerytura - 24,1 tys. zł (w 2021 r. wpisu o emeryturze nie było) 35,1 tys. zł (dieta radnej, o 5 tys. zł więcej). W sumie o ok. 67 tys. zł więcej niż w 2021 r.

samochód: opel insignia (2010, wartość. ok. 20 tys. zł, współwłasność małżeńska).

kredyty: nie ma

Adam Matwiejczuk, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 33,5 tys. zł (wspólnie z żoną, więcej o 15 tys. zł niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,9 m kw i wartości 300 tys. zł (współwłasność małżeńska). Wartość mieszkania bez zmian

wynagrodzenie w 2022 r..: 72,6 tys. zł (umowy o pracę, II LO, więcej o ok. 800. zł), 7,7 tys. zł (różnego rodzaju umowy zlecenie, więcej o ok. 4 tys. zł niż w 2021 r.); dieta radnego – 25,4 tys. zł (więcej o 4 tys. zł). W sumie ok. 7 tys. zł więcej niż w 2021 r. (zakończyła się umowa z MOS Elbląg)

samochód: nie ma (w 2021 roku miał)

kredyt: hipoteczny – do spłaty 145 tys. zł (razem z żoną)





Marek Osik, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 20 tys. zł (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 94,7 m kw. i wartości 568 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość mieszkania wzrosła o 100 tys. zł od 2021 r.); 46-metrowe mieszkanie z miejscem w hali garażowej o łącznej wartości 425 tys. zł (współwłasność małżeńska, w poprzednim oświadczeniu go nie było). W majątku nie ma już dwóch działek rekreacyjnych o wartości 185 tys. zł.

wynagrodzenie w 2022 r.: 126,4 tys. zł (emerytura, więcej o ok.7 tys. zł niż w 2021 r.), 35,1 tys. zł (dieta radnego,ok. 5 tys. zł więcej niż w 2021 r.). Dochód z wynajmu mieszkania - 5,1 tys. Zł. W sumie więcej o 17 tys. zł.

samochód: toyota corolla (2019 r. o wartości 90 tys. zł, współwłasność małżeńska), mini (2008, wartości 12 tys. zł, współwłasność małżeńska).

kredyt: hipoteczny (do spłaty 10,9 tys. franków szwajcarskich), samochodowy (do spłaty 29 tys. zł); na zakup mieszkania z 2020 r., do spłaty - 199 tys. zł.



Marek Pruszak, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 50 tys. zł (fundusze, więcej o ok. 13 tys. zł); ok. 15 tys. zł oszczędności (współwłasność majątkowa)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 138,5 m kw i wartości 388 tys. zł (wycena 2009, współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie za 2022 r..: 77,9 tys. zł (umowa o pracę, więcej o ok. 10 tys. zł niż w 2021 r.), 35,1 tys. zł (dieta radnego, więcej o ok. 5 tys. zł). W sumie więcej o ok. 15 tys. zł.

samochód: mercedes benz c200 (2004, współwłasność małżeńska), bez zmian

kredyt: hipoteczny (do spłaty ok. 16,5 tys. zł, razem z żoną)



Halina Sałata, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 10 tys. zł (lokata), 47,3 tys. zł (fundusze pap. wartościowych), rachunek bieżący - 650 zł. W sumie ok. 58 tys zł, o 24 tys. mniej niż w 2021 r.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,7 m kw i wartości ok. 250 tys. zł (wartość większa o 30 tys. zł) wraz z udziałem w gruncie.

wynagrodzenie w 2022 r.: 72,8 tys. brutto (emerytura, ok. 3 tys. zł więcej niż w 2021 r.)

25,4 tys. zł (dieta radnej, więcej o 7 tys. zł). W sumie ok. 10 tys. zł więcej.

samochód: peugeot 208 (2017), bez zmian

kredyt: nie ma



Irena Sokołowska, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 84 tys. zł (więcej o 12 tys. zł niż w 2021r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 64,4 m kw i wartości 250 tys. zł (współwłasność małżeńska), wartość większa o 30 tys. zł.

wynagrodzenie w 2022 r.: 92,6 tys. zł brutto (umowa o pracę, mniej o 9 tys. zł niż w 2021 r.); świadczenie emerytalne - 45,5 tys. zł (27 tys. Więcej niż w 2021 r.), 15,6 tys. zł (umowa zlecenie, o ponad 5 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 35,1 tys. zł (dieta radnej, o 8 tys zł więcej). W sumie ok. 31 tys. zł. Więcej.

samochód: fiat tipo (2019 r.). Bez zmian

kredyt: nie ma



Bogusław Tołwiński, radny niezależny

oszczędności: 28,8 tys. zł (o 23 tys. zł mniej niż w 2021 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 84 m kw i wartości 480 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość większa o 18 tys. zł), mieszkanie o pow. 53,4 m kw i wartości 220 tys. zł (wartość mniejsza o 20 tys. zł w porównaniu z 2021 r., własność) , miejsce garażowe w parkingu podziemnym o wartości 25 tys. zł (współwłasność małżeńska, bez zmian). Działka o pow. 1,3 tys. m kw. z udziałem w drodze dojazdowej i domkiem letniskowym (wartość łączna 158 tys. Zł (wykazane po raz pierwszy w oświadczeniu za 2022 r., współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie w 2022 r.: 117 tys. zł (przychód z działalności gospodarczej, więcej o 67 tys. zł niż w 2021 r.), działalność wykonywana osobiście – dochód 1,3 tys. zł, prawa autorskie – dochód 1,2 tys. zł, dieta radnego - 19,4 tys. zł (więcej o 5 tys. zł). Radny nie ma już umowy o pracę. W sumie przychody bez zmian.

samochód: kia sportage (2015), bez zmian

kredyt: mieszkaniowy (do spłaty 36,3 tys. franków szwajcarskich)



Andrzej Tomczyński, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 20 tys. zł (mniej o 10 tys. zł w porównaniu z 2021 r.)

nieruchomości: dom o powierzchni 106 m kw i wartości 450 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian); mieszkanie o pow. 47.7 m kw.i wartości 180 tys. zł (współwłasność, wartość mieszkania bez zmian)

wynagrodzenie w 2022 r.: 65,8 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 14 tys. zł), emerytura - 42,8 tys. Zł (więcej o prawie 4 tys. zł niż w 2021 r.), dieta radnego - 25,4 tys. zł (o 5 tys. zł więcej). W sumie ok. 23 tys. zł więcej.

samochód: ford C-max (2010 r.) o wartości 23 tys. Zł. Zmienił w 2022 roku auto.

kredyt: nie ma (bez zmian)



Rafał Traks, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 40 tys. zł (10 tys. mniej niż w 2021 r.), 100 euro (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 36,9 m kwi wartości 110 tys. zł (darowizna) – wartość bez zmian, mieszkanie o powierzchni 13,7 tys. i wartości 49,2 tys. zł (darowizna, we wcześniejszym oświadczeniu z 2021 roku go nie było).

wynagrodzenie w 2022.: 118,4 tys. zł (umowa o pracę, mniej o 65 tys. zł niż w 2021 r.), 97,4 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, więcej o 90 tys. zł niż w 2021 r.), 24,9 tys. zł (kwota za pełnienie funkcji obywatelskich, w tym dieta radnego, ok. 5 tys. zł więcej). W sumie ok. 30 tys. zł więcej.

samochód: toyota verso (2012) o wartości 27,5 tys. zł. Radny w 2022 r. zmienił samochód.

kredyt: do spłaty 850 zł pożyczki z zakładowego funduszu

Robert Turlej, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 7,3 tys. zł(współwłasność małżeńska, mniej o ponad 130 tys. zł niż w 2021 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 59,6 m kw. i wartości 350 tys. zł (1/2 udziału, wzrost wartości mieszkania o ok. 50 tys. zł), mieszkanie o pow. 34 m kw. i wartości 140 tys. zł (wspólnota małżeńska, wartość bez zmian), garaż o wartości 20 tys. zł (1/2 udziału, wartość bez zmian). Działka o powierzchni 0,15 hektara i wartości 700 tys. zł (wspólność małżeńska, wzrost wartości działki o 400 tys. zł, dom w budowie)

wynagrodzenie w 2022 r.: 63,5 tys. zł (umowa o pracę, o ok. 8 tys. więcej niż w 2021 r.), 25,7 tys. zł (umowa zlecenie, więcej o ok. 12 tys. zł), 35,1 tys. zł (dieta radnego, większa o ok. 8 tys. zł). W sumie więcej o ok. 28 tys. zł.

samochód: hyundai i40 (2012) – bez zmian

kredyt: pożyczka na budowę domu w wysokości 20 tys. złotych (z ANS Elbląg)



Krystyna Urbaniak, radna klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 241,5 tys. zł (więcej o 13 tys. niż w 2021 r.) , 4,7 tys. euro (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 59 m kw. o wartości 300 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian), 2 mieszkania o pow. 43 m kw. warte odpowiednio 200 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian) i 220 tys. zł (wartość bez zmian, własność osobista), działka budowlana o pow. 941 m kw. o wartości 35 tys. zł (wartość bez zmian, współwłasność), działka budowlana o powierzchni 616 m kw. i wartości 110 tys. zł (po raz pierwszy pojawia się w oświadczeniu za 2022 r., majątek osobisty)

wynagrodzenie w 2022 r.: prowadzi działalność gospodarczą (dochód za 2022 r. - 15,5 tys. zł, o 90 tys. zł mniej niż w 2021 r.), 33,5 tys. zł (emerytura, 1,8 tys. zł więcej niż w 2021 r.), 35,1 tys. zł (dieta radnej, o ok. 5 tys. zł więcej). W sumie 84 tys. zł mniej niż w 2021 r.

samochód: skoda rapid (2017) o wartości 40 tys. zł. W 2021 roku radna nie miała auta.

kredyt: nie ma

Wkrótce opublikujemy oświadczenia majątkowe szefów miejskich instytucji.