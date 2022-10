Jak udrożnić ulicę Lubelską i Korczaka?

- Od lat poruszamy problem ulicy Korczaka, na którą można wjechać tylko od wąskiej ul. Lubelskiej. Wystarczy większy ruch aut przy sąsiedniej szkole czy tak jak w ostatnich tygodniach pożar, który wybuchł w jednym z budynków, by zablokowało się pół osiedla. A co jeśli w takiej sytuacji będzie potrzebna ewakuacja mieszkańców? - pyta jeden z Czytelników, który zwrócił się z interwencją w sprawie ulicy do naszej redakcji. Co na to władze miasta i zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nad Jarem?

Po pożarze w jednym z mieszkań przy ul. Korczaka, do którego doszło kilka tygodni temu, z naszą redakcją skontaktowało się kilku mieszkańców tej części osiedla Nad Jarem.

- Proszę o zainteresowanie się problemem ulicy Korczaka, do której można się dostać przez niezbyt przyjazną dla kierowców ulicę Lubelską. Przy Korczaka funkcjonuje duże osiedle oraz Szkoła Podstawowa nr 11. Dojazd to koszmar, wąska ulica, bez alternatywy innego wjazdu bądź wyjazdu. Codziennie tę ulicę przemierzają setki mieszkańców osiedla, nauczyciele dojeżdżający do pracy oraz rodzice dowożący swoje pociechy do szkoły. Gehenna. Od czasu do czasu pojawiają się autokary przy szkole. Trudność manewrowania i zawracania. Już przyjazd samochodów wywożących śmieci blokuje przejazd. Awaria samochodu to też zamknięcie dojazdu. Władze miasta najwyraźniej nie dostrzegają problemu, mimo że jest podnoszony od lat. Dziś trwa akcja straży pożarnej, wszystko zablokowane. A co jeśli zaistnieje potrzeba np. ewakuacji osiedla, udzielenia mieszkańcowi pomocy medycznej itp.? Nie ma szans. Zastawiające, jak swego czasu można było zbudować osiedle bez odpowiedniej drogi - napisał do nas jeden z Czytelników, pan Stanisław.

- Przy Korczaka mieszka w sumie ponad tysiąc osób. Dojazd do swoich mieszkań mają tylko jedną ulicą. Nie wiem, dlaczego spółdzielnia i władze miasta nie udrożniły jej tak, by połączyć Korczaka z Brzechwy i w ten sposób udrożnić wyjazd. To zaledwie dwieście metrów drogi do wykonania, a jak mocno zwiększyłoby to bezpieczeństwo mieszkańców i całego osiedla – dodaje kolejny z Czytelników, pan Piotr.

Z Korczaka w Ogólną?

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w odpowiedzi na nasze pytania w tej sprawie poinformował, że „ulice Korczaka i Lubelska są w zarządzie gminy miasta Elbląg, a spółdzielnia nie posiada możliwości ich udrożnienia”, załączając także mapkę, którą tutaj udostępniamy. Dodajmy, że w latach 2016-2107 SM Nad Jarem udrożniła przejazd z ulicy Brzechwy w ul. Tuwima, urządzając także dodatkowe miejsca parkingowe na terenach administrowanych przez spółdzielnię. Ta inwestycja kosztowała wówczas spółdzielnię ok. 550 tys. złotych.

Zarząd Dróg, który odpowiedział na nasze pytania w imieniu władz miasta, podkreśla, że problematyka dotycząca „poprawy skomunikowania terenów aktualnie obsługiwanych przez ul. Korczaka szczegółowo rozpatrywana była w roku 2007. Na zlecenie Gminy Miasto Elbląg opracowana została „Koncepcja programowo-przestrzenna udrożnienia ulicy Korczaka w zakresie włączenia jej w ul. Ogólną w Elblągu”.

- W zarządzie Prezydenta Miasta i w administrowaniu DZD jest ulica Lubelska i odcinek ulicy Korczaka do wjazdu do Szkoły, stanowiące drogi publiczne. Pod nazwą ulicy Korczaka występuje również kilka dróg dojazdowych (bez przejazdu) do bloków mieszkalnych, będących drogami wewnętrznymi w administrowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”. Podobnie rzecz się ma z działkami, na których wybudowano parking oraz dojazd do niego w ciągu ul. Tuwima, są to tereny należące do Spółdzielni, w związku z powyższym Departament Zarząd Dróg nie może planować na tym terenie inwestycji drogowych. Niemniej jest to możliwy wariant skomunikowania ul. Korczaka z ul. Broniewskiego. Takie rozwiązanie leży w całości w gestii Spółdzielni nad Jarem ponieważ są to tereny przez ww. spółdzielnię zarządzane. Ponadto udrożnienie ulicy Korczaka i usprawnienie obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego może zostać zapewnione poprzez budowę nowego odcinka drogi na terenie osiedla i włączenie go bezpośrednio do ulicy Ogólnej. Jednak istniejąca zabudowa jednorodzinna przylegająca do osiedla od strony ulicy Ogólnej bardzo utrudnia przyjęcie jednego właściwego rozwiązania obsługi komunikacyjnej tej części osiedla, włącznie z koniecznością rozbiórki części tej zabudowy – odpowiada Zarząd Dróg.

Tutaj kończy się ul. Korczaka. Do ul.Brzechwy brakuje 200-metrowego łącznika (fot. Mikołaj Sobczak)

Jak przyznają urzędnicy, rozpatrywano cztery warianty bezpośredniego połączenia ul. Korczaka z ul. Ogólną.

1. Poszerzenie jezdni ulicy Lubelskiej do 6,0 m, ze zmianą przebiegu łuku na rogu ulic Lubelskiej i Korczaka oraz kanalizacja ruchu na wlocie ul. Lubelskiej przy skrzyżowaniu z ul. Ogólną

2. Budowa dwukierunkowego łącznika z ulicy Korczaka do ul. Ogólną, na terenie pomiędzy budynkami mieszkalnymi na terenie Spółdzielni z jednoczesnym wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy Lubelskiej

2a. Budowa jednokierunkowego łącznika jak wyżej wraz z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy Lubelskiej

3. Budowa łącznika dwukierunkowego na terenie szkoły od ulicy Korczaka do ul. Brzechwy z jednoczesnym poszerzeniem jezdni ulicy Lubelskiej do 6,0 m, ze zmianą przebiegu łuku na rogu ulic Lubelskiej i Korczaka oraz kanalizacja ruchu na wlocie ul. Lubelskiej przy skrzyżowaniu z ul. Ogólną.

Urzędnicy przyznają, że każde z tych rozwiązań ingeruje w tereny już zagospodarowane, należące i do spółdzielni i do osób prywatnych, leżących w pasie drogowym przy ul. Lubelskiej czy Korczaka i generuje duże koszty.

Konsultacje bez efektów

Żaden z tych wariantów jednak nie uwzględnia propozycji, o której piszą nasi Czytelnicy, czyli udrożnienia ul. Korczaka w ten sposób, by połączyć ją z ul. Brzechwy, wykonując przejazd przy Szkole Podstawowej nr 11.

- Na chwilę obecną DZD nie planuje realizacji inwestycji związanej z udrożnieniem ul. Korczaka, a przygotowanie ostatecznych rozwiązań wraz z realizacją jest ściśle uzależnione od planów / ustaleń będących po stronie SM Nad Jarem, a także możliwości finansowych zarówno Miasta, jak i Spółdzielni – twierdzi Zarząd Dróg w Elblągu i dodaje: - Informujemy, że w poprzednich latach odbywały się już wstępne konsultacje pomiędzy przedstawicielami DZD a SM Nad Jarem, które nie przyniosły kluczowych ustaleń oraz działań zmierzających do przygotowania i realizacji inwestycji. Niemniej jednak DZD jest gotowy wrócić do takich rozmów, których celem byłoby wypracowanie akceptowalnych rozwiązań. Wypracowanie takich rozwiązań umożliwiłoby następnie przystąpienie do właściwych prac (w przypadku możliwości finansowania takich działań przez obie jednostki) – dodają urzędnicy.