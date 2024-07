Jakie majątki mają nowi radni

Ponad połowa radnych po raz pierwszy w życiu musiała złożyć oświadczenia majątkowe. Przejrzeliśmy je, publikując najważniejsze zapisy. Porównaliśmy też, jak zmieniły się majątki osób, które zasiadają w RM kolejną kadencję, w porównaniu z 2022 rokiem.

Nowa kadencja Rady Miejskiej w Elblągu (na lata 2024-2029) jest wyjątkowa pod kilkoma względami. Po pierwsze, zasiada w niej rekordowa liczba debiutantów, rekordowa liczba kobiet i po raz pierwszy zdarzyło się, że radni reprezentują tylko dwa kluby – PO i PiS. Każdy z nich na początku swojej kadencji (w terminie 30 dni od złożenia ślubowania) musiał złożyć oświadczenie majątkowe, ujawniając, ile mają środków finansowych, nieruchomości, ruchomości o wartości powyżej 10 tysięcy zł, jakie mają zobowiązania. Wszystkie dane po sprawdzeniu ich przez Urząd Skarbowy, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Zebraliśmy je w jednym miejscu, a w przypadku osób, które pełnią mandat radnego/radnej kolejną kadencję porównaliśmy, co zmieniło się w ich majątkach w porównaniu z 2022 rokiem.

Dane z oświadczeń majątkowych radnych-debiutantów uwzględniają tylko wynagrodzenia uzyskane w pierwszych miesiącach 2024 roku.

Małgorzata Adamowicz, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 160 tys. zł (wzrost o 40 tys. w porównaniu z 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 57,8 m kw. o wartości 380 tys. zł (współwłasność, wartość o 20 tys. większa niż w 2022 r.); 49-metrowe mieszkanie o wartości 290 tys. zł (współwłasność, wartość o 40 tys. zł wyższa niż rok wcześniej).

wynagrodzenie w 2023 roku: 99 tys. zł (praca w Szpitalu Miejskim, o 11,5 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 36,3 tys. zł (dieta radnej, o 1 tys. zł więcej niż w 2022 r.), emerytura - 49 tys. zł (o 7,9 tys. zł więcej niż w 2022 r.). W sumie 184 tys. zł (o ok. 20,4 tys. zł więcej niż w 2022 r.).

samochód: toyota yaris (rok 2009). Nie ma już kia sportage. Wartości nie podano.

kredyt: nie ma.

Elżbieta Banasiewicz, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 13,5 tys. zł (500 zł mniej niż na koniec 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 43,9 m kw i wartości ok. 150 tys. zł. (bez zmian); 57-metrowy domek letniskowy o wartości ok. 95 tys. zł (bez zmian).

wynagrodzenie w 2023 r.: 29,4 tys. zł (świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad członkiem rodziny, w 2022 r. nie było), 23,2 tys. zł – dieta radnej (w 2022 r. było o 4 tys. zł mniej), 400 zł – wynagrodzenie za warsztaty dla seniorów, 240 zł – dieta za pracę w komisji wyborczej. W sumie 53,2 tys. zł (o 34 tys. zł więcej niż w 2022 r.)

samochód: volkswagen golf z 2014 r. Wartość niepodana. Wcześniej auta nie miała.

kredyt: 10 tys. zł – pożyczka od siostry na kupna auta.

Karol Bidziński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 5 tys. zł

nieruchomości: 49-metrowe mieszkanie o wartości 300 tys. zł (własność)

wynagrodzenie (I-V 2024 r.) - 25,8 tys. zł (Zarząd Budynków Komunalnych)

samochód: citroen C3 (2020). Wartości nie podano.

kredyt: na zakup samochodu, pozostało do spłaty 12 tys. zł.

Tomasz Budziński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 1070 zł

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenie I-V 2024: nie osiągnął

samochód: nie ma

kredyt: nie ma

Antoni Czyżyk, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 366,1 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa, więcej o 84 tys.niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom o pow. 220 m i wartości 430 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), mieszkanie 49 m kw. o wartości 230 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), działka o pow. 400 m kw. i wartości 63,5 tys. zł – współwłasność małżeńska (wartość bez zmian).

W elbląskim BIP-ie nie znaleźliśmy oświadczenia Antoniego Czyżyka za 2023 rok. Z oświadczenia złożonego po ślubowaniu wynika, że wynagrodzenie w 2024 r. (do czasu złożenia oświadczenia) wyniosło 55,6 tys. zł brutto (z tytułu umowy o pracę), 15,1 tys. zł (dieta radnego) i 550 zł brutto przychodu z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Dane za 2023 rok pozyskaliśmy z oświadczenia majątkowego, jakie składał jako dyrektor CSE Światowid do Zarządu Województwa.

wynagrodzenie w 2023 r.: 127,6 tys. zł brutto (o 9 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 11,7 tys. z netto (działalność wykonywana osobiście, o 15,7 tys. zł mniej niż w 2022 r.), 46,5 tys. zł – dieta radnego (o 1,2 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie 5,2 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: toyota yaris (2014, współwłasność małżeńska). Bez zmian. Wartości nie podano.

kredyt: hipoteczny (do spłaty 8,7 tys. franków szwajcarskich)

Sebastian Czyżyk-Skoczek, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 3,4 tys. zł, 28,8 tys. zł w PPE i PPE; ok. 4,8 tys. zł w akcjach oraz 0,01 bitcoina w wartości 2713 zł. W sumie ok. 39,6 tys. zł.

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenie za maj 2024: 9 tys. zł

samochód: volkswagen passat (2012, współwłasność 1/2). Wartości nie podano

kredyt: nie ma

Paweł Gołębiewski, radny klubu Koalicja Obywatelska

Oszczędności: nie ma

Nieruchomości: 86-metrowe mieszkanie (współwłasność)

Wynagrodzenie I-V 2024: 47,5 tys zł przychodu brutto, tym 2 tys. zł umowa zlecenie.

Samochód: hyundai i35 (2014, współwłasność). Wartości nie podano

Kredyt: pożyczka gotówkowa, pozostało do spłaty 23,3 tys. zł

Ewa Horbaczewska, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 170 tys. zł (wspólnie z mężem)

nieruchomości: 45-metrowe mieszkanie o wartości 250 tys. zł (majątek odrębny)

wynagrodzenie: 5,5 tys. zł brutto (emerytura za kwiecień)

samochód: toyota yaris (2023, wspólnie z mężem), toyota auris (2018, wspólnie z mężem). Wartości nie podano.

kredyt: nie ma



Jolanta Janowska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 20 tys.. zł (mniej o 10 tys. niż w 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,8 m kw. i wartości 230 tys. zł (wartość mieszkania bez zmian w porównaniu z 2022 r.)

wynagrodzenie w 2023 r..: 107,5 tys. zł przychodu brutto (o 11 tys. Więcej niż w 2022 r.), 25,9 tys. Zł (dieta radnej o 500 zł więcej niż w 2022 r.). W sumie o ok. 11,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Radna w najnowszym oświadczeniu podała dane o wynagrodzeniu za maj 2024 - 5,4 tys. zł oraz dietę radnej za maj - 2,1 tys. zł.

samochód: toyota corolla 2017 r. (współwłasność, bez zmian). Wartości nie podano.

kredyt: nie ma





Wojciech Karpiński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 2 tys. zł (bez zmian z 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,7 tys. zł i wartości ok. 300 tys. zł. Bez zmian

wynagrodzenie w 2023 r..: 34,9 tys. zł brutto (1/2 etatu w MDK, o 5 tys. zł więcej niż w 2022 r.); 54,6 tys. zł (emerytura, o 9 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 25,9 tys. Zł (dieta radnego, o 500 zł więcej niż w 2022 r.). W sumie ok. 115 tys. zł, o 14,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Radny w najnowszym oświadczeniu podał także dane o łącznym wynagrodzeniu za okres od stycznia do maja 2024 r.: 18,4 tys. zł brutto z tytułu 1/2 etatu w MDK, 26 tys. zł emerytury i 10,8 tys. zł z tytułu diety radnego.

samochód: renault clio (2014) o wartości ok. 20 tys. zł. (bez zmian)

kredyt: nie ma

Grażyna Kluge, radna klubu Koalicja Obywatelska.

Nie ma jeszcze w elbląskim BIP jej oświadczenia majątkowego. Przytaczamy dane, jakie złożyła za 2023 rok w Sejmiku Województwa, gdzie była radną poprzedniej kadencji.

Oszczędności: 318 tys. zł (wspólnie z małżonkiem, w tym 100 tys. zł darowizny od ojca), 5995 euro i 1500 dolarów.

Nieruchomości: 77-metrowe mieszkanie o wartości 250 tys. zł (współwłasność małżeńska), garaż o pow. 18 m kw. i wartości 3 tys. zł. (współwłasność małżeńska, darowizna).

Wynagrodzenie za 2023 r.: 64,8 tys. zł brutto (umowa o pracę), 28,6 tys. zł brutto (umowa zlecenie), 88,5 tys. zł brutto (emerytura), 36 tys. zł netto (dieta).

Samochód: nie ma

Kredyt: nie ma





Paweł Kowszyński, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 60 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż w 2021 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie za 2023 r..: 159,5 tys. zł (o 27,5 tys. więcej niż w 2022 r.), 20,6 tys. zł (dieta radnego, o 500 zł więcej niż rok wcześniej); 49,8 tys zł z działalności wykonywanej osobiście. (od grudnia 2022 roku jest członkiem rady nadzorczej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, o 49,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie o 69,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Radny w najnowszym oświadczeniu, złożonym po ślubowaniu, napisał, że jego dochód (miesięczny?) wyniósł 7,5 tys. zł netto, a dieta radnego wyniosła 1717 zł.

samochód: ford mondeo (2011), jacht joker (2007), mercedes benz A160 (2010, nowy zakup).

kredyt: nie ma



Marta Kubacka, radna klubu Koalicja Obywatelska

Oszczędności: 6,5 tys. zł, 1777 zł (IKE), 68 dolarów, 14 euro, akcje LPP o wartości 17 tys. zł;

Nieruchomości: 47-metrowe mieszkanie o wartości 400 tys. zł (własność)

Wynagrodzenie za 2023 r. - 71,8 tys. zł dochodu z działalności gospodarczej

Samochód: toyota aygo (2008). Wartości nie podano.

Kredyt: hipoteczny (pozostało do spłaty 81 tys. zł); hipoteczny na remont (pozostało do spłaty 16,1 tys. zł).



Jolanta Lisewska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 140 tys. zł (współwłasność małżeńska, mniej o 30 tys. zł niż w 2022 r.) 1100 euro (współwłasność małżeńska, 100 euro więcej).

nieruchomości: mieszkanie o pow. 46 m kw i wartości ok. 250 tys. zł. Wartość mieszkania bez zmian

wynagrodzenie w 2023 r..: 56,7 tys. zł (emerytura, o 32,5 tys. Więcej niż w 2022 r.), premia roczna z EPWiK - 1908 zł (za 6 miesięcy 2022 r.), 35,8 tys. Zł (dieta radnej o 700 zł więcej niż rok wcześniej). Nie miała już dochodów z pracy na etacie w EPWiK. W sumie ze wszystkich źródeł 94,4 tys. zł (w sumie o 84 tys. zł mniej niż w 2022 r.)

Radna w najnowszym oświadczeniu, złożonym po ślubowaniu w nowej kadencji, wpisała miesięczny dochód (emerytura) w kwocie 5,1 tys. zł brutto i 2988 zł diety radnej.

samochód: opel insignia (2010, wartość. ok. 15 tys. zł, współwłasność małżeńska).

kredyty: nie ma

Iwona Łuczak, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 13 tys. zł, 3 tys. dolarów, 3078 euro

nieruchomości: dom o pow. 376 m kw. o wartości 1,4 mln zł.(współwłasność), 77-metrowe mieszkanie o wartości 450 tys. zł (współwłasność), 90-metrowe mieszkanie o wartości 900 tys. zł (współwłasność), 110-metrowe mieszkanie o wartości 1,1 mln zł (współwłasność), garaż o pow. 15 m kw. Wartości 60 tys. zł (współwłasność)

wynagrodzenie. Radna jest prezesem spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka, w ubiegłym roku nie osiągnęła z tego tytułu dochodów. Tegorocznych nie wpisała.

kredyt: z oświadczenia wynika, że leasinguje dwa auta BMW (seria 4 i IX). Wartość leasingów to w sumie 519 tys. zł.

W oświadczeniu w rubryce ruchomości o wartości powyżej 10 tys. zł wpisała trzy zegarki, bransoletkę, pierścionek i jacht (współwłasność z osobą trzecią.

Piotr Opaczewski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 30 tys. zł

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenie: radny wpisał wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w SIM Pojezierze - 8,8 tys. Zł. Domyślamy się, że to wynagrodzenie miesięczne.

samochód: nie ma

kredyt: pożyczka gotówkowa, pozostało do spłaty 110 tys. zł.

Jolanta Pękała, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 30 tys. zł

nieruchomości: 57-metrowe mieszkanie o wartości ok. 450 tys. zł

wynagrodzenie: jest rodziną zastępczą i z tego tytułu otrzymuje miesięcznie 1361 zł z ECUS i 800 zł z ZUS.

samochód: hyundai iX 35 (2012). Wartości nie podano.

kredyt: nie ma

Marek Pruszak, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 41,5 tys. zł (fundusze, mniej o 8,5 tys. zł niż rok wcześniej); ok. 15 tys. zł lokata bankowa, oszczędności ok .3,5 tys. zł (wszystko współwłasność majątkowa). W sumie ok. 5 tys. mniej niż rok wcześniej.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 138,5 m kw i wartości 388 tys. zł (wycena 2009, współwłasność małżeńska). Bez zmian

wynagrodzenie za 2023 r..: 87,5 tys. zł (umowa o pracę ok. 10 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 35,8 tys. Zł (dieta radnego, o 700 zł więcej). W sumie o ok. 10,7 tys. zł więcej niż w 2022 r.

Radny w oświadczeniu, złożonym po śłubowaniu w nowej kadencji, podał przychody od stycznia do 6 maja 2024. Z tytułu zatrudnienia to w sumie 44 tys. zł; z tytułu diety radnego – w sumie w tym okresie 11,9 tys. zł.

samochód: kia sportage (2023, współwłasność małżeńska. Nowy nabytek, wcześniej miał mercedesa z 2004 roku.

kredyt: hipoteczny (do spłaty ok. 15,1 tys. zł, razem z żoną), kredyt na zakup auta - 50,3 tys. zł.



Michał Rutkowski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 60 tys. zł, jednostki kryptowaluty (ok .7 tysięcy dolarów)

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenie: radny podał łączne wynagrodzenie od stycznia do 4 czerwca 2024 roku z dwóch źródeł: 7,2 tys. zł (Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości), 19,7 tys. zł (biuro poselskie Teresy Wilk, jest dyrektorem biura)

samochód: volkswagen golf (2010, współwłasność)

kredyt: nie ma



Irena Sokołowska, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 167,5 tys. Zł (więcej o 83,5 tys. zł niż w 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 64,4 m kw i wartości 300 tys. zł (współwłasność małżeńska), wartość większa o 50 tys. zł niż rok wcześniej.

wynagrodzenie w 2023 r.: 109,2 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 16,6 tys. zł niż w poprzednim roku); 21,4 tys. zł (umowa zlecenie o 5,8 tys. zł więcej niż rok wcześniej); 55 tys. zł (emerytura, 10 tys. więcej niż rok wcześniej), 35,8 tys. zł (dieta radnej, o 700 zł więcej niż rok wcześniej). W sumie ok. 211 tys. zł (więcej o 33 tys. Zł niż rok wcześniej)

Radna w oświadczeniu majątkowym, składanym po ślubowaniu, wpisała wynagrodzenie łączne za okres od stycznia do 6 maja 2024 r. : 52,7 tys. zł z tytułu umowy o pracę (plus premia jubileuszowa), 22 tys. zł (emerytura); 5,8 tys. zł – umowa zlecenie; 11,9 tys. zł – dieta radnej.

samochód: fiat tipo (2019 r.). Volkswagen T-Roc (2023, nowy nabytek)

kredyt: kredyt samochodowy - 63,8 tys. zł

Wioleta Stępczyńska, radna klubu Koalicja Obywatelska

Jej oświadczenia nie ma jeszcze w BIP. Dodamy dane, jak tylko się pojawi.



Karolina Śluz, radna klubu Koalicja Obywatelska

Oszczędności: 8,7 tys. zł

Nieruchomości: 49-metrowe mieszkanie o wartości 300 tys. zł (własność)

Wynagrodzenie: Radna wpisała łączne wynagrodzenie od stycznia do maja 2024 r. - 31,3 tys. zł netto (dyrektor biura parlamentarnego Jerzego Wcisły)

Samochód: volkswagen polo (2004 r.)

Kredyt: hipoteczny na zakup mieszkania, pozostało do spłaty 226 tys. zł.



Rafał Traks, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 10 tys. zł (o ok. 30 tys. mniej niż rok wcześniej), 100 euro (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 36,9 m kw I wartości 110 tys. zł (darowizna) – wartość bez zmian, mieszkanie o powierzchni 13,7 m kw. i wartości 49,2 tys. zł (darowizna, bez zmian); mieszkanie o pow. 61,5 m kw. z udziałem w garażu wielostanowiskowym o łącznej wartości 750 tys. zł (nowy nabytek, współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie w 2023.: 10,5 tys. zł (praca na etacie, mniej o 108 tys. zł niż rok wcześniej), 289 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, o 191 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 25,9 tys. zł (z tytułu diety radnego, o 1 tys. zł więcej niż rok wcześniej; 9 tys. zł (z najmu okazjonalnego, wcześniej go nie było). W sumie 334 tys. zł (o 93 tys. zł więcej niż rok wcześniej).

Radny wpisał w oświadczeniu, złożonym po ślubowaniu, łączne dochody za okres od stycznia do 15 maja 2024 r. - 95 tys. zł (działalność wykonywana osobiście), 11,9 tys. zł (z najmu okazjonalnego), 10,8 tys. zł z tytułu diety radnego.

samochód: toyota verso (2012) o wartości 31 tys. zł.

kredyt: do spłaty 47 tys. zł pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego i pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (więcej o 46,1 tys. zł); kredyt hipoteczny, do spłaty 430 tys. zł (na zakup nowego mieszkania), 5,3 tys. zł kredyt konsumencki.

Wiesława Włodarczyk, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: nie ma

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenie: radna wykazała dochód z działalności nierejestrowanej za 2023 r w wysokości 3,8 tys. zł.

samochód: nie ma

kredyt: nie ma

Kamil Zdziech, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 9 tys. zł

nieruchomości: 42-metrowe mieszkanie o wartości 65 tys. zł

wynagrodzenie: radny wpisał, że prowadzi działalność gospodarczą budowlaną, ale w 2023 roku nie osiągnął z tego tytułu żadnego dochodu ani przychodu. Jest też od lutego 2023 r. członkiem zarządu w spółce Maveric Invest sp. z o.o. Nie osiągnął z tego tytułu przychodu.

samochód: audi (2012), motocykl yamaha (1994), suzuki (2000). Wartości nie podano.

kredyt: nie ma