Jasna Strona Miasta 2026 – „Wstań i świeć!"

Jasna Strona Miasta to otwarty festiwal ewangelizacyjny dla całych rodzin. Dla wszystkich. W programie znajdą się koncerty, modlitwa i uwielbienie, świadectwa, konferencje, warsztaty oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. To czas spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem, budowania wspólnoty oraz odkrywania radości płynącej z Ewangelii.

29 sierpnia 2026 r. (15:00-22:00) Plac Katedralny w Elblągu ponownie stanie się miejscem spotkania ludzi, których łączy pragnienie dobra, nadziei i żywej wiary. Tegoroczna edycja Jasnej Strony Miasta odbędzie się pod hasłem: „Wstań i świeć!" (Iz 60,1).

To zaproszenie, by powstać z tego, co odbiera nadzieję, otworzyć serce na Boga i odważnie nieść światło Chrystusa do naszych rodzin, miejsc pracy, szkół i codziennych relacji.

W Roku św. Franciszka z Asyżu chcemy inspirować się jego życiem – prostotą, radością, pokojem i odwagą głoszenia Ewangelii. Niech jego przykład zachęci nas do odkrywania piękna wiary oraz do budowania świata opartego na miłości, wzajemnym szacunku i trosce o drugiego człowieka.

Jasna Strona Miasta to otwarty festiwal ewangelizacyjny dla całych rodzin. To dzień pełen modlitwy, uwielbienia, koncertów, świadectw, inspirujących konferencji, warsztatów i spotkań, które budują wspólnotę. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci, rodzinnej strefy zabawy oraz przestrzeni do rozmów przy kawie i poznawania ludzi, którzy chcą dzielić się dobrem.

Zapraszamy wszystkich – dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Bez względu na to, czy jesteś blisko Kościoła, czy dopiero szukasz swojej drogi – Jasna Strona Miasta jest miejscem otwartym dla każdego.