 Jeden wieczór i sto dni. Studniówka Zespołu Szkół Gospodarczych

- „Studniówkę 2025 uważam za otwartą” - tymi słowami Kamila Urbańska, dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu rozpoczęła dziś (11 stycznia) bal maturalny. Zobacz zdjęcia.

Zanim w maju przyjdzie czas na matury, najpierw jest czas na zabawę. Styczeń to miesiąc, w którym w całym kraju odbywają się studniówki. Dziś (11 stycznia) w Nowej Holandii bawili się uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych. W otwarciu uroczystości wziął też udział Michał Missan, prezydent Elbląga.

- To uroczystość, która obchodzi już 104 rocznicę - mówi Kamila Urbańska, dyrektor placówki. - Od tamtego czasu wiele się zmieniło, dziś wszyscy wyglądacie cudownie i mam nadzieję, że tak się będziecie bawić. Studniówkę 2025 uważam za otwartą.

Tradycyjnym elementem każdej studniówki jest oczywiście polonez. Julia, uczennica Vc przyznaje, że ćwiczyła go już od października.

- Bardzo się stresowałam, ale na szczęście wszystko poszło dobrze - mówi z ulgą.

Jakie Julia ma plany po szkole?

- Bardziej myślę nad studiami niż pracą, ale nie zdecydowałam się jeszcze na nic konkretnego - mówi.

Inaczej myśli natomiast jej koleżanka z klasy Karolina, która po szkole bardziej wolałaby znaleźć pracę związaną ze swoim wykształceniem.

- Jesteśmy w klasie o profilu eksploatacja portów i terminali – mówi.

Po uroczystych przemowach, polonezie, posiłku i klasowych zdjęciach, w końcu przyszedł czas na tańce. Tego wieczoru, wystrojeni uczniowie mieli tylko jeden obowiązek – bawić się do białego rana. Na myśl o maturze mają jeszcze 99 dni.

Na studniówce ZSG w Nowej Holandii bawiło się ponad 70 przyszłych maturzystów tej szkoły.

Studniówka to niepowtarzalny moment w życiu każdego maturzysty. Ten wyjątkowy bal w gronie przyjaciół i nauczycieli symbolizuje zakończenie jednego z najważniejszych etapów edukacji i jednocześnie otwiera drzwi do kolejnego – matury i wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

